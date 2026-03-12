Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit diesem weißen Philips myGarden Reflektor. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

Ohne Leuchtmittel

Weiß

Wasserbeständig