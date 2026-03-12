Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

White outdoor wall lantern with a classic shape, clear glass panels, and a visible light bulb, featuring a matte finish.
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Über Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit diesem weißen Philips myGarden Reflektor. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Weiß
  • Wasserbeständig
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