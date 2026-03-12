Erlebe die Welt des Hue Entertainments auf Deinem Fernseher mit der Hue HDMI Sync Box 4K. Erlebe Filme, Serien und Spiele mit einem farblich abgestimmten Lichterlebnis, das Deine Art des Fernsehens komplett verändert. Synchronisiere Deine Hue Lampen mühelos mit Deinen Lieblingsinhalten und genieße klare, flüssige Bilder, die dank 4K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz unterbrechungsfrei jeden Moment auf dem Bildschirm mitgehen. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen HDMI‑Installation fügt sich die Hue Play Sync Box 4K mühelos in jeden Entertainment Bereich ein. Richte Deinen Entertainment‑Bereich in der Hue App ein, synchronisiere Deine Lampen mit der Hue Play Sync Box 4K und passe das Erlebnis anschließend individuell an das an, was du gerade anschaust oder spielst.

Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz

Synchronisierung von Inhalten mit der Hue App

Einfaches, kompaktes Design

Bis zu 10 Leuchten mit einer Hue Bridge steuern

Einfache Einrichtung und Installation