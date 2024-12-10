Welche Philips Hue Synchronisationsoption ist die richtige für mich?

Du bist Dir nicht sicher, welche Philips Hue Synchronisationsoption die richtige für Dich ist? Kein Problem – wir führen Dich Schritt für Schritt durch die Möglichkeiten, damit Du die optimale Lösung für Dein Zuhause findest.

Welchen Fernseher hast Du?

1. Ich habe einen Samsung- oder LG-Fernseher:

Perfekt! Du kannst die Hue Sync TV-App nutzen – der einfachste Weg, um loszulegen.

Kompatible Fernseher:

Samsung: QLED-Fernseher (ab Modelljahr 2022), Q60-Serie oder höher

QLED-Fernseher (ab Modelljahr 2022), Q60-Serie oder höher LG: Fernseher (ab Modelljahr 2024) mit webOS24 oder höher

Empfohlene Option: Hue Sync TV App

Keine zusätzlichen Geräte erforderlich

Keine zusätzlichen Kabel oder Änderungen an Deinem Setup

Funktioniert direkt mit TV-Apps wie Netflix, Disney+ und vielen mehr

2. Ich habe keinen kompatiblen Samsung- oder LG-Fernseher:

Kein Problem, auch dann hast Du ausgezeichnete Möglichkeiten.

Option 1: Hue Play Screen Sync (einfache Einrichtung)

Funktioniert mit nahezu jedem Fernseher (bis 85")

Synchronisiert alles, was auf Deinem Bildschirm angezeigt wird – einschließlich TV Apps

Keine Änderungen an Deiner HDMI-Konfiguration erforderlich

Ideal, wenn Du eine unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung suchst

Option 2: Hue Play HDMI Sync Box (für externe Geräte)

Diese Option ist ideal, wenn Du hauptsächlich folgende Geräte nutzt:

Spielkonsolen

Apple TV

Set-Top-Boxen

Blu-ray-Player

Dann wähle:

Sync Box 8K → Ideal für Gaming und anspruchsvolle Setups

→ Ideal für Gaming und anspruchsvolle Setups Sync Box 4K → Perfekt für einfache Setups im Alltag

Gut zu wissen:

Die Sync Box funktioniert ausschließlich mit HDMI-Geräten. Integrierte TV Apps werden nicht synchronisiert.

Schaust Du Inhalte auf einem Computer oder spielst Du darauf?

Wenn Du einen Windows-PC oder Mac nutzt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit:

Hue Sync Desktop App

Synchronisiert Deine Lampen direkt mit Deinem Computerbildschirm

Ideal für Gaming, Streaming oder Musik auf Deinem Laptop oder Desktop-PC

Schnellvergleich

Lösung TV Apps HDMI-Geräte Computer Ideal für Bridge ist erforderlich Unterstützte Auflösungen, Bildwiederholraten und HDR Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ Gaming, anspruchsvolle HDMI-Setups und Soundsysteme Nein. Für einen Entertainment-Bereich mit mehr als einer Lampe empfehlen wir jedoch eine Hue Bridge.* Kompatibilitätsübersicht Sync Box 4K ✗ ✓ (1 Gerät) ✗ Einfache Setups für den Alltag Hue Play Screen Sync ✓ ✓ ✗ Universelle Lösung ohne Änderungen an der HDMI-Konfiguration Hue Sync TV App ✓ (kompatible Fernseher) ✓ (über den Fernseher) ✗ Streaming direkt auf dem Fernseher ✓ Alle Hue Sync Desktop App ✗ ✗ ✓ Windows und Mac ✓

* Unterstützte Lampen ohne Hue Bridge (es wird jeweils nur eine Lampe unterstützt):

Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55” / 65” / 75" / 85”)

Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro (65", 85", 100")

Philips Hue Flux Lightstrip (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)

Philips Hue Flux Ultra Bright Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)

Philips Hue Omniglow Lightstrip (3 m / 5 m / 10 m)

Was benötigst Du für den Einstieg?

Für die Lichtsynchronisierung benötigst Du:

Philips Hue Lampen mit Farbfunktion

Eine Philips Hue Bridge (für das beste Erlebnis empfohlen)

Deine bevorzugte Sync-Option

Tipp: So holst Du das Beste aus Deiner Beleuchtung heraus

Für ein besonders intensives Erlebnis empfehlen wir mehrere Leuchten, zum Beispiel: