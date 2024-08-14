Iluminación para el árbol de Navidad: trucos y consejos

Si nunca has utilizado la integración Philips Hue + Spotify, ¡estás de suerte! Puedes encontrar esta función en la pestaña Sincronizar de tu aplicación Hue. Solo tienes que vincular tu cuenta de Spotify (gratuita o de pago) a tu cuenta de Philips Hue.

Una vez que lo tengas montado, puedes crear una zona de entretenimiento con tus guirnaldas de luces Festavia y otras luces de colores de la habitación. ¿Nuestras favoritas? Las tiras Gradient Lightstrip, la lámpara de pie Signe Gradient y la luz de acento Hue Go, que complementan a la perfección al árbol como elemento central.

Con las luces navideñas sincronizadas con la música, puedes crear la fiesta perfecta o un ambiente festivo para abrir los regalos.

Una idea brillante: cuando personalices tu experiencia de sincronización, utiliza el ajuste Automático para Color. De este modo, la aplicación determinará las mejores combinaciones de colores en función del género musical, en este caso, villancicos.