Iluminación para el árbol de Navidad: trucos y consejos

No hay nada como el brillo y el centelleo de las guirnaldas de luces, especialmente cuando se colocan alrededor del árbol de Navidad para las fiestas. Saca el máximo partido a nuestras guirnaldas de luces inteligentes usándolas como luces para el árbol de Navidad o como iluminación decorativa festiva: solo tienes que echar un vistazo a nuestros consejos navideños.
Cómo colocar las luces en un árbol de Navidad
Las guirnaldas de luces Festavia se pueden usar durante todo el año, tanto en interiores como en exteriores, y durante la temporada navideña, no hay mejor lugar para colgar las guirnaldas de luces que en el árbol de Navidad. Lee nuestra guía detallada para colgar luces en un árbol de Navidad.
Sincroniza las luces navideñas con la música
Si nunca has utilizado la integración Philips Hue + Spotify, ¡estás de suerte! Puedes encontrar esta función en la pestaña Sincronizar de tu aplicación Hue. Solo tienes que vincular tu cuenta de Spotify (gratuita o de pago) a tu cuenta de Philips Hue.
Una vez que lo tengas montado, puedes crear una zona de entretenimiento con tus guirnaldas de luces Festavia y otras luces de colores de la habitación. ¿Nuestras favoritas? Las tiras Gradient Lightstrip, la lámpara de pie Signe Gradient y la luz de acento Hue Go, que complementan a la perfección al árbol como elemento central.
Con las luces navideñas sincronizadas con la música, puedes crear la fiesta perfecta o un ambiente festivo para abrir los regalos.
Una idea brillante: cuando personalices tu experiencia de sincronización, utiliza el ajuste Automático para Color. De este modo, la aplicación determinará las mejores combinaciones de colores en función del género musical, en este caso, villancicos.
Cómo contagiarse del espíritu navideño
¿Necesitas ayuda para prepararte para la Navidad? Los efectos son la forma perfecta de hacerlo. Chimenea, Vela, Ópalo, etc.: estos efectos harán que tu casa parezca salida directamente de un cuento de hadas. Busca los efectos tocando la tarjeta de luz Festavia y, a continuación, el icono de tres estrellas situado debajo de la rueda de colores. Pulsa el botón de reproducción en cualquiera de los efectos para ver cómo cambian instantáneamente las luces.
Chimenea: este efecto es perfecto para disfrutar de una noche acogedora en el sofá. Cada luz se atenúa y se ilumina con un resplandor rojizo-anaranjado que imita una chimenea encendida.
Vela: añade un toque de romanticismo a una cita nocturna. Con un efecto más suave que el de Chimenea, Vela permite que las guirnaldas de luces bailen como si fueran llamas, lo que recuerda (de forma más segura) a los viejos tiempos, cuando la gente ponía velas de verdad en sus árboles.
Destello: observa cómo tus guirnaldas de luces Festavia centellean como estrellas en el cielo. Con luz blanca a lo largo de toda la tira añade un toque mágico para unas fiestas mágicas.
Resplandor: como la luz del sol que brilla sobre el agua, este efecto hace que las guirnaldas de luces se iluminen y atenúen intensamente.
Prisma: consigue un efecto arco iris en cascada con tus guirnaldas de luces. Alegres, coloridas y perfectas para el árbol de Navidad.
Ópalo: este efecto, suave y de ensueño, emplea colores pastel para crear un caprichoso efecto centelleante.
Festavia: luces festivas con degradado
Las guirnaldas de luces Festavia usan el degradado, pero no se parecen a ninguna luz de este tipo que hayas visto antes. Puedes seguir eligiendo tres puntos en la rueda de colores, pero verás que cada una de las luces es de distinto color. Por ello, puedes elegir entre dos estilos: Lineal, Reflejado o Disperso.
El estilo Lineal extiende el degradado de color a lo largo de toda la guirnalda. El estilo Disperso toma los colores de la escena y los mezcla a lo largo de su longitud, ofreciendo una alternativa divertida.
¿Mejor aún? Puedes aplicar estos estilos a cualquier escena, ya sea de la galería de escenas Hue o de una que hayas personalizado.
Configura la escena perfecta con las luces de tu árbol de Navidad
Tanto si defines una escena para todas las luces de la habitación como si te limitas a las del propio árbol de Navidad, puedes personalizar tu aspecto para transformar tu espacio en un auténtico paraíso navideño.
Como las guirnaldas de luces Festavia pueden mostrar un degradado de color, todos los colores de una escena aparecerán en todas las luces. ¿Quieres causar aún más impacto? Toca el botón de reproducción de la tarjeta de escena para hacerla más dinámica y observa cómo las luces pasan por los colores de esa escena.
Examina la galería de escenas Hue
Si buscas la iluminación adecuada, echa un vistazo a la galería de escenas Hue. La iluminación navideña no tiene por qué ser solo roja y verde: la galería de escenas Hue está repleta de escenas especialmente creadas por diseñadores de iluminación para llenar tu casa de luz colorida. Como las guirnaldas de luces Festavia son compatibles con degradados, una escena aparecerá en tus luces como un degradado de color. En la aplicación Hue, ve a la habitación en la que están tus guirnaldas de luces y desplázate hacia la derecha en Mis escenas hasta llegar al final. Toca Galería de escenas Hue para explorar y guardar tus favoritas en Mis escenas.
Una idea brillante: la galería de escenas Hue dispone de una colección completa de escenas de vacaciones. Echa un vistazo a la categoría de vacaciones para probar Bajo el árbol, Estrella dorada, Noche de Paz y mucho más.
Crea una escena personalizada
Si no encuentras exactamente lo que quieres en la galería de escenas Hue, no te preocupes: ¡puedes crear las tuyas propias! Toca la tarjeta de luces de Festavia para ver el selector de colores, donde podrás elegir los que más te gusten. Toca el icono de tres puntos (...) y selecciona Guardar como nueva escena para guardar tu creación y usarla en el futuro.
Incluso puedes crear una escena en la que las luces del árbol de Navidad reproduzcan un efecto, como Vela, mientras el resto de la habitación se ambienta con colores complementarios. Esto crea una sensación de equilibrio al tiempo que permite que el árbol destaque. Configura una escena en la Habitación en la que están tus guirnaldas de luces y, a continuación, toca la tarjeta de luces Festavia. Toca el icono de efectos (tres estrellas) y empieza a reproducir el que más te guste. Guarda estos ajustes como una nueva escena para configurarla aún más fácilmente.
Una idea brillante: agrupa las luces que quieras utilizar para la decoración navideña en una Zona, para poder controlarlas todas juntas. Esto permite conseguir ese efecto de color armonioso al configurar una escena con más facilidad.
Crea una escena a partir de una foto
¿Tienes una foto navideña favorita? Utiliza los colores de la foto para crear una escena personalizada para tus guirnaldas de luces Festavia. En la aplicación Hue, abre la habitación en la que están tus luces y toca el icono azul más (+). Toca Usar foto y selecciona la foto que quieras usar para tu escena.