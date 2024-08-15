Cuando se trata de instalar luces de seguridad, la colocación estratégica desempeña un papel fundamental para maximizar su eficacia. Estos son algunos de los mejores lugares a tener en cuenta:

- Puntos de entrada: las luces situadas cerca de los puntos de entrada, como puertas, ventanas, puertas de garaje y también caminos, pasarelas y calzadas, pueden disuadir del acceso a personas no autorizadas.

- Puntos oscuros: piensa en luces que se activen con el movimiento para llamar la atención sobre los puntos ciegos de tu propiedad en los que un acceso no deseado podría pasar desapercibido.

- Zonas de aparcamiento y almacenamiento: asegúrate de que estas zonas estén bien iluminadas para mejorar la sensación de seguridad.

La ubicación específica de las luces de seguridad variará en función de la distribución y las características de tu propiedad, y lo mejor es identificar los posibles puntos vulnerables y planificar la iluminación de seguridad en consecuencia.