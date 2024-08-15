Ayuda
Iluminación de seguridad: una guía completa

1 de septiembre de 2023

Cuando hablamos de una iluminación de seguridad eficaz, ya no hablamos de instalar unas cuantas luces potentes aquí y allá. Con la aparición de los sistemas inteligentes de iluminación de seguridad para el hogar, proteger tu casa nunca había sido tan sencillo ni tan eficaz. Descubre cómo la iluminación inteligente y el sistema de seguridad doméstica Philips Hue, que incluye luces, sensores y cámaras de seguridad doméstica, pueden mejorar la seguridad de tu hogar y proporcionarte una tranquilidad inigualable. 

¿Qué es la iluminación de seguridad?

La iluminación de seguridad se ha diseñado para detectar y disuadir a posibles intrusos, contribuyendo a mejorar la sensación de seguridad en el hogar. En la actualidad, las luces de seguridad para el hogar no se limitan a la simple iluminación de zonas dentro y alrededor de la casa. Ahora, puede ser inteligente.

Un sistema de seguridad para el hogar inteligente puede encender y apagar las luces a partir de un programa predeterminado para simular tu presencia como si estuvieras en casa, detectar y analizar quién y qué se acerca a tu casa, grabar y enviar actividades sospechosas directamente a tu dispositivo móvil, entre otras cosas. Este tipo de luces de seguridad más inteligentes y sensibles ofrece un enfoque más integrado que puede contribuir a disuadir la atención no deseada.

¿Cuáles son los distintos tipos de iluminación de seguridad?

Hay muchos tipos distintos de luces de seguridad, pero la mayoría se engloban en alguna de estas dos categorías: luces de seguridad para interiores y luces de seguridad para exteriores.

Luces de seguridad para interiores

La iluminación existente en tu hogar es una eficaz herramienta de iluminación de seguridad. Todas las luces que usas para iluminar un espacio o decorar una habitación también contribuyen a dar a los transeúntes que pasan por fuera la impresión de que estás en casa, aunque no lo estés.

Con Philips Hue Secure, las luces de seguridad de tu hogar inteligente pueden ir más allá de las funciones básicas. El automatismo Simular presencia enciende y apaga las luces automáticamente en las habitaciones que elijas, dando desde fuera la impresión de que hay alguien en casa.

Además, Philips Hue Secure te permite activar las luces como una "alarma": si los sensores o la cámara detectan movimiento, puedes encender las luces en color blanco brillante o, si dispones de luces con capacidad de color, en rojo. 

Una cámara de seguridad inteligente Philips Hue Secure que puede activar la iluminación de seguridad

Luces de seguridad para exteriores

Al igual que la iluminación para interiores, la iluminación de seguridad para exteriores también permite dar la impresión de que estás en casa cuando no lo estás. Las lámparas de seguridad, como los proyectores y las luces de entrada, pueden combinarse con cámaras, sensores de movimiento y sensores de alarma que analizan y se adaptan a distintos tipos de movimiento y condiciones de iluminación. Juntos, pueden ayudar a impedir el acceso no autorizado, aumentar la visibilidad por la noche y brindar una sensación de seguridad en las zonas exteriores.

Un sensor exterior Philips Hue montado sobre un poste de madera en un jardín

¿Cuáles son los mejores lugares para instalar la iluminación de seguridad?

Cuando se trata de instalar luces de seguridad, la colocación estratégica desempeña un papel fundamental para maximizar su eficacia. Estos son algunos de los mejores lugares a tener en cuenta:

-   Puntos de entrada: las luces situadas cerca de los puntos de entrada, como puertas, ventanas, puertas de garaje y también caminos, pasarelas y calzadas, pueden disuadir del acceso a personas no autorizadas.

-   Puntos oscuros: piensa en luces que se activen con el movimiento para llamar la atención sobre los puntos ciegos de tu propiedad en los que un acceso no deseado podría pasar desapercibido.

-   Zonas de aparcamiento y almacenamiento: asegúrate de que estas zonas estén bien iluminadas para mejorar la sensación de seguridad.

La ubicación específica de las luces de seguridad variará en función de la distribución y las características de tu propiedad, y lo mejor es identificar los posibles puntos vulnerables y planificar la iluminación de seguridad en consecuencia.

¿Cómo elegir una luz de seguridad para exteriores?

El primer paso en la selección de luces de seguridad para exteriores consiste en comprobar si las luces que estás barajando son compatibles con tu sistema de iluminación exterior. Por ejemplo, con la iluminación de exterior de baja tensión de Philips Hue, las luces de exterior se pueden enchufar al adaptador de baja tensión incluido sin necesidad de cableados complicados.

Hay otros aspectos que se deben tener en cuenta en las luces de seguridad en exteriores:

-    Brillo y alcance: determina la luminosidad que necesitas para tu luz de seguridad fijándote en su flujo luminoso.

-    Detección de movimiento: las luces que pueden encenderse por el movimiento son una característica clave para un sistema de seguridad. Como Philips Hue Secure se puede utilizar con todas las luces, tanto de interior como de exterior, se convierte en un sistema de iluminación de seguridad aún más flexible y completo.

-    Ajustes inteligentes: no todos los sistemas de seguridad doméstica son inteligentes. Philips Hue Secure se basa en el sistema de iluminación inteligente existente, por lo que dispones de acceso a todas las funciones inteligentes del sistema, además de funciones de seguridad especialmente diseñadas que pueden mejorar tu sistema. 

¿Qué luminosidad deben tener las luces de seguridad exteriores?

En la mayoría de los casos, las luces de seguridad son más brillantes que las de uso general. Hay algunas excepciones, como la iluminación de caminos, ya que se trata de una luz de doble uso que sirve para guiarte por zonas oscuras.

Los proyectores suelen ofrecer una gama de iluminación más amplia. La cámara con proyector Secure, que incorpora un proyector y una cámara de seguridad, tiene una potencia de hasta 2250 lúmenes. Mientras que algunas luces de seguridad pueden ser más brillantes, este flujo luminoso asegura que tus proyectores sirvan para dos finalidades: una luz de uso general que puede iluminar tu espacio sin ser demasiado brillante, y una luz de seguridad que sea lo suficientemente brillante como para contribuir a disuadir a los intrusos.

Además, todas las luces Philips Hue se pueden regular con facilidad y se pueden programar para que se enciendan con cualquier nivel de luminosidad que desees, para que puedas conseguir el nivel exacto de luz que necesitas.

¿Con qué frecuencia debo inspeccionar y reparar las luces de seguridad en exteriores?

Aunque no hay un plazo fijo, recomendamos inspeccionar y revisar las luces de seguridad exteriores aproximadamente cada tres meses. Con el tiempo, es inevitable que las luces de seguridad para exteriores acumulen insectos y suciedad, lo que puede afectar negativamente a su rendimiento. El mantenimiento y la limpieza periódicos de las luces de seguridad exteriores ayudan a garantizar que sigan funcionando a su nivel óptimo y sean menos susceptibles a los problemas. 

