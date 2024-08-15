El primer paso en la selección de luces de seguridad para exteriores consiste en comprobar si las luces que estás barajando son compatibles con tu sistema de iluminación exterior. Por ejemplo, con la iluminación de exterior de baja tensión de Philips Hue, las luces de exterior se pueden enchufar al adaptador de baja tensión incluido sin necesidad de cableados complicados.
Hay otros aspectos que se deben tener en cuenta en las luces de seguridad en exteriores:
- Brillo y alcance: determina la luminosidad que necesitas para tu luz de seguridad fijándote en su flujo luminoso.
- Detección de movimiento: las luces que pueden encenderse por el movimiento son una característica clave para un sistema de seguridad. Como Philips Hue Secure se puede utilizar con todas las luces, tanto de interior como de exterior, se convierte en un sistema de iluminación de seguridad aún más flexible y completo.
- Ajustes inteligentes: no todos los sistemas de seguridad doméstica son inteligentes. Philips Hue Secure se basa en el sistema de iluminación inteligente existente, por lo que dispones de acceso a todas las funciones inteligentes del sistema, además de funciones de seguridad especialmente diseñadas que pueden mejorar tu sistema.