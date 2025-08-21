El sistema de seguridad para el hogar Hue va más allá de las cámaras y las notificaciones. Con el Hue Bridge, tus luces pueden reaccionar a la actividad, encendiéndose automáticamente o activando alarmas de luz y sonido. Todo gestionado en una sola app.
Dentro del sistema de seguridad doméstica Hue
Evita los intrusos
Tanto si sales como si te vas a dormir, con un simple toque activas tu sistema Secure. ¡No olvides iniciar la automatización de presencia Mimic Presence para que parezca que estás en casa si te vas!
Detecta quién hay
Las cámaras, sensores, videotimbres y timbres Secure detectan el movimiento en su campo de visión y reaccionan al instante con luces y notificaciones en la aplicación según la configuración que hayas establecido.
Recibe notificaciones de inmediato
Averigua exactamente dónde y cuándo se detectó movimiento con una notificación enviada directamente a tu dispositivo móvil. Con un plan Secure, incluso puedes ver si el movimiento fue una persona, animal, vehículo o paquete.
Comprueba tu respuesta
Consulta la vista en vivo en el Centro de seguridad para ver qué (¡o quién!) activó la alerta de movimiento y elige qué hacer a continuación. Si tienes un plan Secure, también puedes consultar el historial de vídeo guardado en la línea temporal.
Disuade de posibles amenazas
¿Parece sospechoso? Haz que se dispare una alarma y que parpadeen las luces o suene la sirena de la cámara Secure con un toque en la aplicación. Incluso puedes usar la conversación bidireccional para advertir a un posible intruso, o simplemente saludar a una cara amigable.
Control completo de la seguridad e iluminación del hogar en una sola app
La aplicación Hue te ofrece un control total sobre tu seguridad e iluminación inteligentes. Gestiona cámaras, timbres de vídeo y sensores Hue, recibe notificaciones instantáneas y activa automatizaciones o alarmas, directamente desde tu teléfono. Empareja con luces inteligentes para mejorar la seguridad y personalizar tu configuración, todo en una sola aplicación.
Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento
Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.
Tu privacidad, nuestra prioridad
Cifrado de extremo a extremo. Autenticación de dos factores. Una contraseña única para acceder a videoclips e historial. Philips Hue Secure se diseñó pensando en la privacidad. ¿Quieres saber más sobre cómo gestionaremos tus datos?
Preguntas y respuestas sobre sistemas de seguridad doméstica
¿Qué productos Philips Hue funcionan con Secure?
¿Qué necesito para comenzar a utilizar las características de seguridad de Philips Hue?
¿Qué puedo hacer con mi videotimbre, timbre y sistema de seguridad si creo que hay un intruso en mi hogar?
¿Qué aporta un Bridge a mi sistema de vigilancia?
¿Hay una versión de prueba gratuita de las características de pago del plan Secure, videotimbres y timbres?
¿Qué es un sistema de seguridad doméstico "hazlo tú mismo" (DIY)?
¿Cuál es el mejor sistema de seguridad para el hogar?
¿Cuál es el mejor sistema de alarmas de seguridad para el hogar?
¿Qué es un sistema de alarma de seguridad?
¿No encuentras una respuesta?
