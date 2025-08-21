Ayuda

Dentro del sistema de seguridad doméstica Hue

El sistema de seguridad para el hogar Hue va más allá de las cámaras y las notificaciones. Con el Hue Bridge, tus luces pueden reaccionar a la actividad, encendiéndose automáticamente o activando alarmas de luz y sonido. Todo gestionado en una sola app.

Cómo funciona nuestro sistema de seguridad doméstica

Cámara Secure montada encima de una puerta principal

Evita los intrusos

Tanto si sales como si te vas a dormir, con un simple toque activas tu sistema Secure. ¡No olvides iniciar la automatización de presencia Mimic Presence para que parezca que estás en casa si te vas!

Mujer saludando, vista desde el punto de vista de una cámara Secure

Detecta quién hay

Las cámaras, sensores, videotimbres y timbres Secure detectan el movimiento en su campo de visión y reaccionan al instante con luces y notificaciones en la aplicación según la configuración que hayas establecido.

Hombre viendo un vídeo en su smartphone con auriculares

Recibe notificaciones de inmediato

Averigua exactamente dónde y cuándo se detectó movimiento con una notificación enviada directamente a tu dispositivo móvil. Con un plan Secure, incluso puedes ver si el movimiento fue una persona, animal, vehículo o paquete.

 

Pareja revisando imágenes de seguridad en una tableta

Comprueba tu respuesta

Consulta la vista en vivo en el Centro de seguridad para ver qué (¡o quién!) activó la alerta de movimiento y elige qué hacer a continuación. Si tienes un plan Secure, también puedes consultar el historial de vídeo guardado en la línea temporal.

Silueta sospechosa que se acerca a la puerta de atrás

Disuade de posibles amenazas

¿Parece sospechoso? Haz que se dispare una alarma y que parpadeen las luces o suene la sirena de la cámara Secure con un toque en la aplicación. Incluso puedes usar la conversación bidireccional para advertir a un posible intruso, o simplemente saludar a una cara amigable.

La aplicación Hue muestra los dispositivos Hue Secure armados con un vídeo en directo de un porche grabado por una cámara 2K Hue Secure.

Control completo de la seguridad e iluminación del hogar en una sola app

La aplicación Hue te ofrece un control total sobre tu seguridad e iluminación inteligentes. Gestiona cámaras, timbres de vídeo y sensores Hue, recibe notificaciones instantáneas y activa automatizaciones o alarmas, directamente desde tu teléfono. Empareja con luces inteligentes para mejorar la seguridad y personalizar tu configuración, todo en una sola aplicación.

Un hub de hogar inteligente Hue Bridge Pro negro

Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento

Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.

Manos ajustando una cámara Secure blanca con soporte de escritorio

Tu privacidad, nuestra prioridad

Cifrado de extremo a extremo. Autenticación de dos factores. Una contraseña única para acceder a videoclips e historial. Philips Hue Secure se diseñó pensando en la privacidad. ¿Quieres saber más sobre cómo gestionaremos tus datos?

