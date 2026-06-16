Control inteligente para luces tradicionales

Tres lámparas colgantes equipadas con bombillas no inteligentes que brillan con luz blanca.

Consigue un control inteligente para tus luces tradicionales no inteligentes con interruptores de pared con cable y enchufes inteligentes.
Incorpora tus luces no inteligentes a tu ecosistema Philips Hue para controlarlas sin esfuerzo con la app Hue, el control por voz y las automatizaciones.

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Consigue control inteligente

Un módulo de interruptor inteligente con relé de encendido/apagado con cable Philips Hue en blanco

Interruptores de encendido / apagado

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Un módulo de interruptor inalámbrico inteligente con cable Philip Hue en color blanco.

Hue Dimmer switch

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Un enchufe inteligente Philips Hue en blanco.

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Cómo instalar interruptores con cable

Compara los interruptores

Utiliza nuestra práctica guía para ver qué interruptores se adaptan a tus necesidades. Además de los interruptores para luces no inteligentes, también hemos incluido nuestros dos interruptores de pared especialmente diseñados para las luces inteligentes Hue para ofrecer una visión completa.

Interruptor de encendido/apagado con cable

1 and 2 channel

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Interruptor inalámbrico con cable

1 channel

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Interruptor de pared con cable

-

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Interruptor de pared

Battery

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Luces compatibles

Luces tradicionales 
Luces regulables tradicionales 
Luces inteligentes
Luces inteligentes

Requiere Hue Bridge

No, pero funcionalidad limitada
No, pero con funcionalidad limitada

Cableado

Es necesario un cable neutro
Funciona con o sin cable neutro
Es necesario un cable neutro
No necesita cable neutro

Fuente de alimentación

Red eléctrica
Red eléctrica
Red eléctrica
Batería (5+ años)

Compatibilidad con interruptores

Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador
Interruptor basculante, conmutador, pulsador

Canales

1 o 2 canales
1 canal
n.d.
n.d.

Dimensiones

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Regulación

No

Ayuda de Matter

Sí (como luz)
Sí (como luz)
Sí, solo mediante Bridge
Sí, solo mediante Bridge

Bluetooth

No
No

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Ideas reales de iluminación

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Una mujer bailando en un patio bajo las luces de globo Hue Festavia que brillan en diferentes colores

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Un grupo de cuatro lámparas colgantes equipadas con bombillas Philips Hue Filament que brillan con luz blanca cálida.

Iluminación de ambiente

Una mujer juega en su televisor con un sistema de iluminación de entretenimiento inmersivo que brilla con luz inteligente roja, naranja y blanca.

Ocio

Una cama suavemente iluminada con una lámpara de mesa Signe con degradado que brilla con una luz inteligente azul y naranja.

Tiras de luces

Preguntas frecuentes sobre el control inteligente Philips Hue

¿Necesita batería el Módulo de Interruptor de Pared?

¿Debo elegir una bombilla inteligente o un interruptor inteligente?

¿Qué hago con mis interruptores regulares?

¿Qué sucede si alguien apaga el interruptor de la luz?

¿Y si tengo un interruptor inalámbrico físico en lugar de un interruptor de la luz?

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