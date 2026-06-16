Consigue un control inteligente para tus luces tradicionales no inteligentes con interruptores de pared con cable y enchufes inteligentes.
Incorpora tus luces no inteligentes a tu ecosistema Philips Hue para controlarlas sin esfuerzo con la app Hue, el control por voz y las automatizaciones.
Control inteligente para luces tradicionales
Consigue un control inteligente para tus luces tradicionales no inteligentes con interruptores de pared con cable y enchufes inteligentes.
Consigue control inteligente
Compara los interruptores
Utiliza nuestra práctica guía para ver qué interruptores se adaptan a tus necesidades. Además de los interruptores para luces no inteligentes, también hemos incluido nuestros dos interruptores de pared especialmente diseñados para las luces inteligentes Hue para ofrecer una visión completa.
Interruptor de encendido/apagado con cable
1 and 2 channelComprar interruptor de encendido/apagado con cable
Interruptor inalámbrico con cable
1 channelComprar interruptor inalámbrico
Interruptor de pared con cable
-Comprar interruptor de pared con cable
Interruptor de pared
BatteryComprar interruptor de pared
Luces compatibles
Requiere Hue Bridge
Cableado
Fuente de alimentación
Compatibilidad con interruptores
Canales
Dimensiones
Regulación
Ayuda de Matter
Bluetooth
Los productos más vendidos en control inteligente
Smart plug
34,99 €
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