Módulo interruptor pared con cable (paq. 1)

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Primer plano del frente de Hue Módulo interruptor pared con cable (paq. 1)
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Acerca de Módulo interruptor pared con cable (paq. 1)

El módulo de interruptor de pared con cable mantiene tus luces Philips Hue encendidas y accesibles, incluso si el interruptor tradicional está apagado. El módulo se alimenta de la red eléctrica, por lo que no necesita pilas. Instalado detrás de tu interruptor de luz actual, el módulo te permite controlar las luces de las habitaciones y zonas, o cambiar entre escenas encendiendo y apagando el interruptor. El módulo de interruptor de pared requiere un Hue Bridge, que proporciona una red Zigbee fiable, para que puedas controlar tus luces incluso cuando no haya conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Permite acceder a las luces Hue
  • Convierte en inteligentes los interruptores existentes
  • Control de luces, habitaciones o zonas
  • Sin pilas, se requiere cable neutro
  • Requiere un Hue Bridge
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