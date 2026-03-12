Módulo interruptor pared con cable (paq. 1)
El precio actual es 44,99 €
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Acerca de Módulo interruptor pared con cable (paq. 1)
El módulo de interruptor de pared con cable mantiene tus luces Philips Hue encendidas y accesibles, incluso si el interruptor tradicional está apagado. El módulo se alimenta de la red eléctrica, por lo que no necesita pilas. Instalado detrás de tu interruptor de luz actual, el módulo te permite controlar las luces de las habitaciones y zonas, o cambiar entre escenas encendiendo y apagando el interruptor. El módulo de interruptor de pared requiere un Hue Bridge, que proporciona una red Zigbee fiable, para que puedas controlar tus luces incluso cuando no haya conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Permite acceder a las luces Hue
- Convierte en inteligentes los interruptores existentes
- Control de luces, habitaciones o zonas
- Sin pilas, se requiere cable neutro
- Requiere un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103140494
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Abrazadera incluida
- Sí
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- LED integrado
- No
- Actualizable con Philips Hue Bridge
- Sí
- Pieza central
- Sí
- Pieza central
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Salón
- Estilo
- Funcional
- Tipo
- Otro
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103140494
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,06 kg
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004297003
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,4
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 15,0 mm
- Longitud global
- 41 mm
- Anchura global
- 37,3 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje