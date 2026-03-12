El módulo de interruptor de pared con cable mantiene tus luces Philips Hue encendidas y accesibles, incluso si el interruptor tradicional está apagado. El módulo se alimenta de la red eléctrica, por lo que no necesita pilas. Instalado detrás de tu interruptor de luz actual, el módulo te permite controlar las luces de las habitaciones y zonas, o cambiar entre escenas encendiendo y apagando el interruptor. El módulo de interruptor de pared requiere un Hue Bridge, que proporciona una red Zigbee fiable, para que puedas controlar tus luces incluso cuando no haya conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Permite acceder a las luces Hue

Convierte en inteligentes los interruptores existentes

Control de luces, habitaciones o zonas

Sin pilas, se requiere cable neutro

Requiere un Hue Bridge