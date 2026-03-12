Interr. enc./apag. con cable (1 canal)
El precio actual es 49,99 €
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Acerca de Interr. enc./apag. con cable (1 canal)
Lleva tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue para disfrutar de un control sencillo y cómodo. El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue existentes, todo ello en una experiencia perfecta. No es necesario sustituir tus candelabros antiguos o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Contrólalas en la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente desde el interruptor de la pared. Configura temporizadores y horarios que se adapten a tu rutina diaria. El módulo compacto se instala detrás del interruptor tradicional y se alimenta de la red eléctrica, sin necesidad de pilas. Como parte del ecosistema Hue, basado en una red Zigbee de confianza, mantienes el control de tus luces, incluso cuando no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
- Controla luces inteligentes y no inteligentes
- Crea temporizadores y programas
- Sin pilas, se requiere cable neutro
- Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103111630
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- Pieza central
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103111630
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,05 kg
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004296701
Información del embalaje
- EAN
- 8721103111630
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,6
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 16,8 mm
- Longitud global
- 41 mm
- Anchura global
- 37,3 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
El interruptor
- Botones configurables
- 1
- Duración
- 25,000 clicks
- Opciones de montaje
- pared
- Cableado compatible
- Con cable neutro
- Canal de salida
- 1 canal
- Tipo de interruptor compatible
- Pulsador, Interruptor basculante
- Carga de bombilla
- 6 A
- Carga de regulador
- No aplicable
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje