Tienes las herramientas: cámaras seguras, sensores de movimiento y contacto, y luces inteligentes. Ahora, conoce al cerebro: el Centro de Seguridad de la aplicación Philips Hue, y haz que la seguridad de tu hogar brille más que nunca.
- Supervisa tu casa en tiempo real
- Seguridad doméstica en la palma de la mano
- Recibe alertas instantáneas
Seguridad doméstica completa y control remoto de la luz con la app Hue
Hue Secure incluye funciones de software pensadas para ayudarte a sentirte seguro, estés donde estés. Aquí están algunas de las mejores selecciones de nuestro equipo.
Alarma de luz
Activa luces y sirenas automáticamente o a petición cuando se detecte movimiento en el Estado Armado, añadiendo una capa extra de seguridad.
Alertas inteligentes instantáneas
Recibe notificaciones en tiempo real en la aplicación Hue cuando tu timbre de vídeo, sensores de movimiento, sensores de contacto o cámaras detecten actividad. ¿Has visto algo raro? Actúa inmediatamente o activa las alarmas para disuadir las intrusiones.
Línea de tiempo
No pierdas de vista todo lo que ocurre dentro y alrededor de tu hogar, estés donde estés.
Timbre luminoso y alertas
Convierte tus luces Philips Hue en señales de seguridad: recibe notificaciones cuando alguien llame al timbre o cuando se active la sirena de la alarma de humos.
Automatización del armado
Arma y desarma fácilmente tu sistema de seguridad según lo programado o gestiona todo directamente desde la aplicación.
Simular presencia
Utiliza las luces para crear la ilusión de que hay actividad en casa, incluso cuando no estás.
Consigue aún más características con un plan
Elige entre un plan Basic o Plus para acceder a funciones avanzadas, como el historial de vídeo, las zonas de Actividad y Paquete, y alertas más inteligentes que te avisan si la cámara detecta una persona, un animal o un vehículo.
Control integral de la iluminación y la seguridad del hogar en una misma aplicación.
La aplicación Hue te permite controlar cada parte de tu sistema de seguridad inteligente desde cualquier lugar con conexión a Internet. Con solo un toque, puedes activar o desactivar el sistema, conceder permisos a los miembros de tu hogar o sencillamente comprobar si te dejaste abierta la puerta trasera.
Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento
Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.
Preguntas y respuestas sobre sistemas de seguridad doméstica
¿Qué puedo ver en una línea de tiempo de Secure con mi videotimbre y timbre?
¿Qué puedo hacer con mi sistema de seguridad si creo que hay un intruso en mi hogar?
¿Qué productos Philips Hue funcionan con Secure?
¿Cuántas cámaras Secure, videotimbres o timbres puedo tener en un hogar Philips Hue?
¿Qué tecnología te permite controlar de forma remota la seguridad de tu hogar?
¿Anuncia el videoportero de la app Casa en mi teléfono?
¿No encuentras una respuesta?
¹Requiere un Hue Bridge.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.