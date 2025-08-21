Ayuda
  • Supervisa tu casa en tiempo real
  • Seguridad doméstica en la palma de la mano
  • Recibe alertas instantáneas

Seguridad doméstica en la app Hue

Tienes las herramientas: cámaras seguras, sensores de movimiento y contacto, y luces inteligentes. Ahora, conoce al cerebro: el Centro de Seguridad de la aplicación Philips Hue, y haz que la seguridad de tu hogar brille más que nunca.

Seguridad doméstica completa y control remoto de la luz con la app Hue

Hue Secure incluye funciones de software pensadas para ayudarte a sentirte seguro, estés donde estés. Aquí están algunas de las mejores selecciones de nuestro equipo.

Pareja revisando imágenes de seguridad en una tableta

Alarma de luz

Activa luces y sirenas automáticamente o a petición cuando se detecte movimiento en el Estado Armado, añadiendo una capa extra de seguridad.

Una persona vigila la puerta de su casa con el videotimbre Hue Secure desde la app de Hue mientras está alejado de su hogar.
Icon-timer

Alertas inteligentes instantáneas

Recibe notificaciones en tiempo real en la aplicación Hue cuando tu timbre de vídeo, sensores de movimiento, sensores de contacto o cámaras detecten actividad. ¿Has visto algo raro? Actúa inmediatamente o activa las alarmas para disuadir las intrusiones.

Un hombre mira su teléfono inteligente mientras está de pie en un espacio al aire libre.
Icono - cronología de hogar

Línea de tiempo

No pierdas de vista todo lo que ocurre dentro y alrededor de tu hogar, estés donde estés.

Una mujer en la puerta principal habla y saluda al videoportero Hue Secure.
Icon-alarm

Timbre luminoso y alertas

Convierte tus luces Philips Hue en señales de seguridad: recibe notificaciones cuando alguien llame al timbre o cuando se active la sirena de la alarma de humos.

Un hombre arma su sistema de seguridad Hue utilizando la aplicación Hue al salir de casa.
Icon-settings

Automatización del armado

Arma y desarma fácilmente tu sistema de seguridad según lo programado o gestiona todo directamente desde la aplicación.

Un timbre inteligente Hue conectado a una toma de corriente hace sonar una alarma.
Icono - sensibilidad al movimiento

Simular presencia

Utiliza las luces para crear la ilusión de que hay actividad en casa, incluso cuando no estás.

Una cámara Hue Secure blanca y la aplicación Hue muestran las funciones de seguridad avanzadas disponibles con la suscripción al plan Plus.

Consigue aún más características con un plan

Elige entre un plan Basic o Plus para acceder a funciones avanzadas, como el historial de vídeo, las zonas de Actividad y Paquete, y alertas más inteligentes que te avisan si la cámara detecta una persona, un animal o un vehículo.

Explora los planes Secure
Una persona ve al repartidor en la puerta de su casa con la aplicación Hue en su smartphone.

Control integral de la iluminación y la seguridad del hogar en una misma aplicación.

La aplicación Hue te permite controlar cada parte de tu sistema de seguridad inteligente desde cualquier lugar con conexión a Internet. Con solo un toque, puedes activar o desactivar el sistema, conceder permisos a los miembros de tu hogar o sencillamente comprobar si te dejaste abierta la puerta trasera.

Un hub de hogar inteligente Hue Bridge Pro negro

Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento

Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.

Comprar Bridge Pro

¹Requiere un Hue Bridge.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

