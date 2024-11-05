Utiliza Alexa para controlar las luces con la voz y crear automatizaciones personalizadas con todos los dispositivos inteligentes de tu hogar.
Lo que necesitas tener
Vamos a asegurarnos de que tienes todo lo que necesitas para conectar Philips Hue a Alexa.
Luces Philips Hue
Todas las luces Philips Hue se pueden conectar y controlar con Amazon Alexa.
Dispositivo compatible con Alexa
Tanto si eliges una pantalla como un altavoz, necesitarás un dispositivo inteligente que funcione con Alexa.
Aplicación Alexa
Asegúrate de que tienes la aplicación Alexa descargada en tu dispositivo móvil.
Hue Bridge (para una funcionalidad completa)
Aunque puedes conectar Philips Hue a Alexa con Bluetooth, el Hue Bridge desbloquea aún más características si cabe.
Esto es lo que tienes que hacer
Hay dos formas de conectar luces Hue a Alexa, dependiendo de si quieres conectar con un Hue Bridge o un dispositivo Bluetooth. Si te conectas con un Hue Bridge, te conectarás automáticamente a través de Matter.
Configuración con Bridge
- Abre la aplicación Amazon Alexa.
- En la pestaña Más, toca Habilidades y juegos.
- Toca el icono de búsqueda en la esquina superior derecha.
- Escribe "Philips Hue" en la barra de búsqueda. Toca la habilidad de Hue.
- Toca Habilitar para utilizar.
- Te redirige a la página de la cuenta de Philips Hue. Inicia sesión en tu cuenta.
- Selecciona el Hue Bridge que quieras vincular y toca Siguiente.
- Toca Aceptar y continuar.
- Toca Cerrar.
Configurar Philips Hue con Bluetooth
- Enciende las luces inteligentes Philips Hue. Si Alexa o tu aplicación Alexa dicen "Se ha encontrado una nueva luz", el dispositivo está listo para usar.
- Si el dispositivo Echo no detecta la luz, di "Alexa, detecta dispositivos". Una vez que se detecta la luz, di "Alexa, enciende la primera luz".
Solo tienes que decir, "Alexa..."
Una vez que hayas conectado Philips Hue a Alexa, prueba estos comandos de voz populares.
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Preguntas y respuestas
¿Es compatible Philips Hue con Amazon Alexa?
¿Es compatible Philips Hue con Amazon Alexa?
¿Qué dispositivos de Amazon Alexa puedo utilizar para controlar mis luces Philips Hue?
¿Qué dispositivos de Amazon Alexa puedo utilizar para controlar mis luces Philips Hue?
¿Por qué no aparece mi luz Philips Hue en la aplicación Amazon Alexa?
¿Por qué no aparece mi luz Philips Hue en la aplicación Amazon Alexa?
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