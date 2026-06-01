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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Ofertas de iluminación Sports Live: hasta un 25% de descuento

Consigue un 15% de descuento por la compra de dos o más artículos en oferta. Añade un Bridge para conseguir un 25 % de descuento.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Ofertas de iluminación Sports Live: hasta un 25% de descuento

Consigue un 15% de descuento por la compra de dos o más artículos en oferta. Añade un Bridge para conseguir un 25 % de descuento.

85 productos
Oferta
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

Foco para exteriores Lily

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
Oferta
Primer plano del frente de GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Oferta
Primer plano del frente de GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

Añadir un Bridge

¡Desbloquea aún más funciones Hue y consigue un 25% de descuento!

Comprar Hue Bridge
Oferta
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
Oferta
Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
Oferta
Primer plano del frente de Tira de luces Flux 3 m

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes
Oferta
Primer plano del frente de Pack de 3 focos empotrables Centura

Pack de 3 focos empotrables Centura

Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
Oferta
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily XL

Foco para exteriores Lily XL

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
Oferta
Primer plano del frente de Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Oferta
Primer plano del frente de Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue

Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue

Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
Requiere un Hue Bridge
Oferta
Primer plano del frente de Tira de luces Flux 10 m

Tira de luces Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes
Oferta
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
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Todo sobre la oferta de iluminación inteligente Sports Live

¿Cuándo es la oferta de iluminación Sports Live?

¿Qué productos se incluyen en estas ofertas de iluminación inteligente?

¿Cómo puedo mantenerme al día de las ofertas de Philips Hue como la promoción Sports Live?

Términos y condiciones

  • Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 21 de junio de 2026.
  • Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu cesta y consigue un 15% de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si uno de esos artículos es un Hue Bridge, conseguirás un 25 % de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos.
  • El descuento se aplica al total de productos promocionales que cumplan los requisitos y que estén en la cesta al pagar en https://www.philips-hue.com/es-es/products/promotions/sport-experience.
  • El descuento se puede aplicar a un máximo de 25 productos en el marco de esta promoción.
  • Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock y cualquier compra está sujeta a los Términos y condiciones de venta de Philips Hue.
  • En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso. 
  • Esta promoción no se puede usar con ninguna otra oferta o código de descuento en www.philips-hue.com.
  • Signify Iberia se reserva el derecho a cancelar una promoción en cualquier momento o a modificar estos Términos y Condiciones volviéndolos a publicar.

Leer el proceso de devolución

¡Experimenta esta temporada de fútbol como nunca antes con Hue Sports Live y tus luces inteligentes!

Imagen promocional de un estadio de fútbol en una televisión, rodeada por tonos verdes de luz, que promociona la venta de iluminación Hue Sports Live.

Grandes momentos del partido

Tus luces marcan cada instante: desde el saque inicial, pasando por el descanso, hasta el pitido final. 

Un grupo de amigos celebra un gol visto en un partido de fútbol por televisión, mientras la función Hue Sports Live hace que las luces reaccionen al momento en tonos rosa y azul.

Todos los goles

Los efectos de iluminación se activan en tiempo real para disfrutar cada gol y celebrar las victorias de tu equipo.

Cuatro amigos están sentados en el sofá, uno de ellos sostiene un balón de fútbol, mientras ven un partido por TV y la función Hue Sports Live hace que las luces se iluminen de rojo por una tarjeta roja.

Tarjetas rojas y amarillas

Desde los cambios de intensidad hasta las decisiones del árbitro, tus luces reaccionan a los momentos a medida que ocurren.

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