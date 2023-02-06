Ayuda

Philips Hue y August

Con Philips Hue y August, podrás combinar cerraduras inteligentes con las luces para que el conjunto de tu hogar sea realmente inteligente.

Cerraduras inteligentes para un hogar inteligente

Entrada sin llave, luces automatizadas

Con las cerraduras inteligentes de August, podrás entrar sin llave a tu casa y, cuando las emparejes con Philips Hue, las luces se encenderán antes incluso de que entres.

Haz que las luces reaccionen a la cerradura

Programa las luces para que se apaguen y la puerta para que se cierre automáticamente cuando vayas a irte a dormir. ¿Estás volviendo a casa del trabajo? La puerta se desbloquea y las luces se encienden.

Conseguir cerraduras inteligentes de August

Las cerraduras inteligentes de August no solo tienen un aspecto genial: también ayudan a aumentar la sensación de seguridad en tu hogar.

Obtener ayuda

¡Siempre estamos encantados de ayudarte! Si necesitas más soporte para emparejar Philips Hue y August, echa un vistazo a más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

