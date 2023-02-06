Con Philips Hue y August, podrás combinar cerraduras inteligentes con las luces para que el conjunto de tu hogar sea realmente inteligente.
Philips Hue y August
Cerraduras inteligentes para un hogar inteligente
Entrada sin llave, luces automatizadas
Con las cerraduras inteligentes de August, podrás entrar sin llave a tu casa y, cuando las emparejes con Philips Hue, las luces se encenderán antes incluso de que entres.
Haz que las luces reaccionen a la cerradura
Programa las luces para que se apaguen y la puerta para que se cierre automáticamente cuando vayas a irte a dormir. ¿Estás volviendo a casa del trabajo? La puerta se desbloquea y las luces se encienden.
Conseguir cerraduras inteligentes de August
Las cerraduras inteligentes de August no solo tienen un aspecto genial: también ayudan a aumentar la sensación de seguridad en tu hogar.
Obtener ayuda
¡Siempre estamos encantados de ayudarte! Si necesitas más soporte para emparejar Philips Hue y August, echa un vistazo a más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.
