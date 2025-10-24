Ayuda
Primer plano del frente de Filamento Hue White ST64 Edison - Bombilla inteligente E27

Rebaja

ST64 Edison - Bombilla inteligente E27

El diseño alargado y el toque vintage de esta bombilla LED Edison con función Bluetooth y con filamento en espiral definen el estilo de cualquier estancia. De estilo vintage, pero modernas, las bombillas Filament tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.

Artículo ya no disponible

Descargar la hoja de información del producto

Productos destacados

  • Filamento White
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Bombilla vintage con luz blanca suave
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    60x135

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay