Rebaja
ST64 Edison - Bombilla inteligente E27
El diseño alargado y el toque vintage de esta bombilla LED Edison con función Bluetooth y con filamento en espiral definen el estilo de cualquier estancia. De estilo vintage, pero modernas, las bombillas Filament tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.
El precio actual es 20,99 €, el precio original es 27,99 €
Productos destacados
- Filamento White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Bombilla vintage con luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x135