Ilumina tu hogar para la primavera con grandes descuentos.
- Envío gratuito
- 30 días de devoluciones gratuitas
- Compra ahora, paga más adelante con Klarna
Ofertas de iluminación de primavera con hasta un 25% de descuento
Ahorra un 15 % combinando dos o más productos en oferta.
Haz de uno de ellos un Bridge y consigue un 25% de descuento en el total de tu pedido.
¡Haz que tu hogar florezca con la iluminación primaveral esta temporada!
Tira de luces
Tira de luces Hue Essential 5 m
El precio actual es 59,99 €
White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Flourish
El precio actual es 149,99 €
Añadir un Bridge
¡Desbloquea aún más funciones Hue y consigue un 25% de descuento!Comprar Hue Bridge
Tira de luces
Tira de luces Hue Essential 10 m
El precio actual es 99,99 €
White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
El precio actual es 159,99 €
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
El precio actual es 349,99 €
Hue
Hue Bridge
El precio actual es 59,95 €
Hue
Bridge Pro
El precio actual es 99,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces para exteriores Flux 10 m
El precio actual es 249,99 €
White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
El precio actual es 69,99 €
White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
El precio actual es 349,99 €
White and Color Ambiance
Pack doble barra de luces Play
El precio actual es 139,99 €
White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
El precio actual es 329,99 €
Consigue un 25 % de descuento con Hue Bridge
Consigue las mejores ofertas de primavera, ¡y desbloquea todas las funciones de Philips Hue!
Compra un Bridge y al menos otro artículo en oferta y llévate un 25 % de descuento.
Hue
Bridge Pro
99,99 €
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Coloridas ideas de iluminación para primavera
La iluminación primaveral en tu hogar se caracteriza por espacios más luminosos, tonos más suaves y una energía refrescante.
Salones florecientes
Dale vida a tu salón con los tonos cálidos y colores pastel de las luces inteligentes Gradient. Convierte tu espacio en un escenario vibrante para pasar tiempo de calidad y crear recuerdos fundamentales. Es primavera, ¡es hora del espectáculo!
La energía del cambio
Productos frescos, ideas frescas. Ilumina tu cocina con una iluminación funcional inteligente que estimula la cocina y la creatividad. Sincroniza tus luces con la música y tu asistente de voz para convertir las tareas cotidianas en un buen momento (requiere Philips Hue Bridge).
Escenas de iluminación creativas
Añade un toque mágico primaveral a cada espacio con las escenas de iluminación de la aplicación Hue. Explora la suavidad de «Blossom», el azul inolvidable de «Memento», los rosas y amarillos de «Lily» y la calidez de «Amber bloom». ¡Juega y descúbrelo!
Todo sobre nuestras ofertas de iluminación de primavera
¿Cuándo es la oferta de iluminación de primavera?
¿Cuándo es la oferta de iluminación de primavera?
¿Qué productos se incluyen en la oferta de iluminación de primavera?
¿Qué productos se incluyen en la oferta de iluminación de primavera?
¿Cómo puedo estar al día de las ofertas y promociones de Philips Hue?
¿Cómo puedo estar al día de las ofertas y promociones de Philips Hue?
Términos y condiciones
- Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 6 de abril de 2026.
- Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu cesta y consigue un 15% de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si un Hue Bridge o un Hue Bridge Pro es uno de esos artículos en oferta, obtendrás un 25% de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos.
- El descuento se aplica al total de productos promocionales que cumplan los requisitos y que estén en la cesta al pagar en https://www.philips-hue.com/es-es/products/promotions/spring-lighting-deals.
- El descuento se puede aplicar a un máximo de 25 productos en el marco de esta promoción.
- Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock y cualquier compra está sujeta a los Términos y condiciones de venta de Philips Hue.
- En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso.
- Esta promoción no se puede usar junto con ninguna otra oferta o código de descuento en www.philips-hue.com.
- Signify Iberia se reserva el derecho a cancelar una promoción en cualquier momento o a modificar estos Términos y Condiciones volviéndolos a publicar.