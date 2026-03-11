Ayuda
Primer plano del frente de Tira de luces Hue Essential 5 m

Tira de luces

Tira de luces Hue Essential 5 m

RGBIC
Escenas personalizables
Corte a medida para cada espacio
Control por aplicación y con la voz
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Flourish

White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Flourish

Luz blanca y de colores ajustable
Bombilla A60 de 1100 lúmenes incluida
Control por aplicación y con la voz
Compatible con Zigbee y Matter

Primer plano del frente de Tira de luces Hue Essential 10 m

Tira de luces

Tira de luces Hue Essential 10 m

RGBIC
Escenas personalizables
Corte a medida para cada espacio
Control por aplicación y con la voz
Primer plano del frente de GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

White and Color Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
Primer plano del frente de Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center
Primer plano del frente de Tira de luces para exteriores Flux 10 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
Primer plano del frente de GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Luz blanca de cálida a fría
Hasta 400 lúmenes
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Pack doble barra de luces Play

White and Color Ambiance

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Consigue un 25 % de descuento con Hue Bridge

Consigue las mejores ofertas de primavera, ¡y desbloquea todas las funciones de Philips Hue!

Compra un Bridge y al menos otro artículo en oferta y llévate un 25 % de descuento.

Coloridas ideas de iluminación para primavera

La iluminación primaveral en tu hogar se caracteriza por espacios más luminosos, tonos más suaves y una energía refrescante.

Una sala de estar iluminada con suaves tonos primaverales de rosa, morado y luz blanca.

Salones florecientes

Dale vida a tu salón con los tonos cálidos y colores pastel de las luces inteligentes Gradient. Convierte tu espacio en un escenario vibrante para pasar tiempo de calidad y crear recuerdos fundamentales. Es primavera, ¡es hora del espectáculo!

Comprar luces para el salón
Un espacio de cocina y salón iluminado con tonos blancos cálidos de luz inteligente.

La energía del cambio

Productos frescos, ideas frescas. Ilumina tu cocina con una iluminación funcional inteligente que estimula la cocina y la creatividad. Sincroniza tus luces con la música y tu asistente de voz para convertir las tareas cotidianas en un buen momento (requiere Philips Hue Bridge).

Comprar iluminación para la cocina
Una mujer se relaja en una cama bañada por la suave luz blanca de una lámpara de mesilla.

Escenas de iluminación creativas

Añade un toque mágico primaveral a cada espacio con las escenas de iluminación de la aplicación Hue. Explora la suavidad de «Blossom», el azul inolvidable de «Memento», los rosas y amarillos de «Lily» y la calidez de «Amber bloom». ¡Juega y descúbrelo!

Explora la aplicación Hue

Todo sobre nuestras ofertas de iluminación de primavera

¿Cuándo es la oferta de iluminación de primavera?

¿Qué productos se incluyen en la oferta de iluminación de primavera?

¿Cómo puedo estar al día de las ofertas y promociones de Philips Hue?

Términos y condiciones

  • Esta promoción es válida hasta las 23:59 del 6 de abril de 2026.
  • Añade dos (2) o más artículos en oferta a tu cesta y consigue un 15% de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos. Si un Hue Bridge o un Hue Bridge Pro es uno de esos artículos en oferta, obtendrás un 25% de descuento en el precio total de los productos promocionales que cumplan los requisitos.
  • El descuento se aplica al total de productos promocionales que cumplan los requisitos y que estén en la cesta al pagar en https://www.philips-hue.com/es-es/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • El descuento se puede aplicar a un máximo de 25 productos en el marco de esta promoción.
  • Esta promoción está sujeta a disponibilidad de stock y cualquier compra está sujeta a los Términos y condiciones de venta de Philips Hue.
  • En caso de devolución de parte de un pedido, cuando proceda, el valor proporcional del descuento se deducirá del importe del reembolso.
  • Esta promoción no se puede usar junto con ninguna otra oferta o código de descuento en www.philips-hue.com.
  • Signify Iberia se reserva el derecho a cancelar una promoción en cualquier momento o a modificar estos Términos y Condiciones volviéndolos a publicar.

