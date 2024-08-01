Ayuda
Primer plano del frente de Tira Gradient + extension + Bridge Pro

Rebaja

Tira Gradient + extension + Bridge Pro

Mejora tus habitaciones con la tira de luz degradada Hue Ambiance, la extensión y el Bridge Pro. Consigue hermosas combinaciones de colores personalizables que dan vida a cualquier espacio con el control inteligente a través de la aplicación Hue.

  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Luz blanca y de color.
  • Tira de luz para exteriores.
  • Fácil de instalar por uno mismo.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Control mediante aplicación, voz o accesorios
Ver todas las especificaciones de productos

En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros

1 x Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros

Con tecnología de degradado, esta tira LED mezcla diferentes colores de luz a la vez. Es flexible y extensible hasta 10 metros, lo que le permite añadir una brillante mezcla de color a cualquier espacio.

Gradient lightstrip de 2 metros
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Extensión 1 metro Gradient Lightstrip

1 x Hue White and Color Ambiance Extensión 1 metro Gradient Lightstrip

Amplía tu tira LED ambiente con esta extensión de 1 metro para cubrir un área mayor con una mezcla de luces de colores. Solo para tiras LED ambiente.

Extensión 1 metro Gradient Lightstrip
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

Paquetes que te pueden gustar

Oferta
Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

329,99 €

Oferta
Gradient lightstrip de 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip de 2 metros

159,99 €

Oferta
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

44,99 €

Oferta
Lámpara de mesa Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Gradient Signe

219,99 €

Oferta
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)

21,99 €

Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)

Filamento Hue White Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)

99,99 €

Oferta
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

69,99 €

Oferta
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)

Hue White Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)

49,99 €

Oferta
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)

109,99 €

Oferta
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

159,99 €

Oferta
Pack doble barra de luces Play

Hue White and Color Ambiance

Pack doble barra de luces Play

139,99 €

Comprar paquetes de Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay