En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros Con tecnología de degradado, esta tira LED mezcla diferentes colores de luz a la vez. Es flexible y extensible hasta 10 metros, lo que le permite añadir una brillante mezcla de color a cualquier espacio. Gradient lightstrip de 2 metros

1 x Hue White and Color Ambiance Extensión 1 metro Gradient Lightstrip Amplía tu tira LED ambiente con esta extensión de 1 metro para cubrir un área mayor con una mezcla de luces de colores. Solo para tiras LED ambiente. Extensión 1 metro Gradient Lightstrip