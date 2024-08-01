Rebaja
Tira Gradient + extension + Bridge Pro
Mejora tus habitaciones con la tira de luz degradada Hue Ambiance, la extensión y el Bridge Pro. Consigue hermosas combinaciones de colores personalizables que dan vida a cualquier espacio con el control inteligente a través de la aplicación Hue.
El precio actual es 267,72 €, el precio original es 314,97 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Luz blanca y de color.
- Tira de luz para exteriores.
- Fácil de instalar por uno mismo.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Control mediante aplicación, voz o accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip de 2 metros
Con tecnología de degradado, esta tira LED mezcla diferentes colores de luz a la vez. Es flexible y extensible hasta 10 metros, lo que le permite añadir una brillante mezcla de color a cualquier espacio.Gradient lightstrip de 2 metros
1 x Hue White and Color Ambiance Extensión 1 metro Gradient Lightstrip
Amplía tu tira LED ambiente con esta extensión de 1 metro para cubrir un área mayor con una mezcla de luces de colores. Solo para tiras LED ambiente.Extensión 1 metro Gradient Lightstrip
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
Información del producto
Paquetes que te pueden gustar
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pie Gradient Signe
329,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip de 2 metros
159,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de mesa Gradient Signe
219,99 €
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
69,99 €
Hue White Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pack doble barra de luces Play
139,99 €