1 x TIRAS DE LUCES Tira de led Hue Solo de 10 metros

Transforma tu hogar y tu estado de ánimo con una experiencia de iluminación brillante. La tira de luz Philips Hue Solo de 10 metros, fácil de instalar, proporciona un flujo luminoso impresionante de 1700 lúmenes para que tu hogar sea más luminoso. Iluminada mediante ledes RGBWW, esta tira de luz crea luz blanca y de color pura. Se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Lo que te permite interactuar con la tira de luz cómodamente. Cada tira de luz Philips Hue incluye una garantía de 2 años.