Tira LED + Bridge Pro

Transforma tu espacio con una tira de luces Hue Lightstrip y Bridge Pro. Control inteligente, colores personalizables e integración perfecta para cualquier habitación.

  • Luz blanca y de color.
  • Ilumina la pared con luz.
  • Suave mezcla de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Tira de led Hue Solo de 10 metros

1 x TIRAS DE LUCES Tira de led Hue Solo de 10 metros

Transforma tu hogar y tu estado de ánimo con una experiencia de iluminación brillante. La tira de luz Philips Hue Solo de 10 metros, fácil de instalar, proporciona un flujo luminoso impresionante de 1700 lúmenes para que tu hogar sea más luminoso. Iluminada mediante ledes RGBWW, esta tira de luz crea luz blanca y de color pura. Se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Lo que te permite interactuar con la tira de luz cómodamente. Cada tira de luz Philips Hue incluye una garantía de 2 años.

Tira de led Hue Solo de 10 metros
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

