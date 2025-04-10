Ayuda
Transforma tu espacio al aire libre con la luz

Transforma tu espacio al aire libre con la luz

Explore todos los productos para exteriores

Descubre nuestras lámparas de exterior más populares

Es la forma más inteligente de iluminar tu jardín, literalmente. Nuestra amplia colección de luces te permite iluminar los espacios al aire libre como tú quieras.

Oferta
Sensor de exterior

Hue

Sensor de exterior

49,95 €

Oferta
Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily

349,99 €

Oferta
Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily

99,99 €

Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily

149,99 €

Oferta
Foco para exteriores Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily XL

159,99 €

Oferta
Iluminación exterior lineal Amarant

Hue White and Color Ambiance

Iluminación exterior lineal Amarant

189,99 €

Aplique mural para exteriores Appear

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear

179,99 €

Artículo casi agotado

Oferta
Aplique mural para exteriores Appear

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear

159,99 €

Aplique mural para exteriores Daylo

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Daylo

149,99 €

Artículo casi agotado

Aplique mural para exteriores Daylo

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Daylo

139,99 €

Artículo casi agotado

Oferta
Proyector para exteriores Discover

Hue White and Color Ambiance

Proyector para exteriores Discover

199,99 €

Aplique mural para exteriores Econic

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Econic

189,99 €

Aplique mural para exteriores Econic

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Econic

189,99 €

Oferta
Aplique mural para exteriores Impress

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Impress

169,99 €

Comprar todos los productos de exterior

Ver las luces de bajo voltaje para exteriores en acción

Low-volt facilita la ampliación de tu colección de exterior sin importar dónde esté el cableado. Coloca tus luces donde quieras, conéctalas entre sí y enchufa la fuente de alimentación.

Luz lineal inteligente para exteriores Amarant instalada fuera

Fácil instalación y ampliación

La gama Low-volt se ha diseñado para hacer más sencilla la iluminación inteligente: puedes conectar varias luces a una sola fuente de alimentación, enchufarla a cualquier toma de corriente estándar y empezar a iluminar tu espacio de inmediato.

Más información sobre las luces de bajo voltaje
Luces inteligentes para exteriores que iluminan un patio

Diseña tu espacio de exterior

No hace falta ser diseñador para decorar tu jardín: la aplicación Hue lo hace por ti. Descubre qué escenas quedarían mejor en tus luces de exterior en la galería de escenas Hue.

Compara configuraciones de exterior

Conoce Philips Hue

Un grupo de amigos disfruta de una comida al aire libre en un patio decorado con luz inteligente de colores.

Descubre la iluminación inteligente para exteriores

Instala luces LED en exteriores que se conectan al sistema de iluminación inteligente Philips Hue y da vida a tus exteriores con luz.
Una mujer llega a casa con la puerta principal y el camino iluminados con apliques murales y lámparas de pedestal.

Recibimiento en casa con la luz

Usa el automatismo «Bienvenido a casa» para que la luz inteligente te reciba al llegar a casa. Ilumina automáticamente tu jardín, porche o entrada cuando llegues a casa.
Un intruso se acerca a una puerta de entrada iluminada con dos apliques murales que emiten una luz cálida y brillante.

Siéntete más seguro con la luz inteligente

Haz que parezca que estás en casa cuando no estás con el automatismo «Simular presencia», que enciende y apaga las luces en función de la actividad normal de esa habitación.

Acerca de las oferta de productos de exterior de Philips Hue

¿Cuándo es la oferta de productos de exterior de Philips Hue?

¿Qué clase de luminarias de exterior se incluyen?

¿Cómo puedo mantenerme al tanto de todas las ofertas y promociones de Philips Hue?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

