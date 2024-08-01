Rebaja
Endurance pack: Tira LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Personaliza tu espacio con la tira LED Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch y Bridge Pro. Iluminación inteligente flexible con control inalámbrico y regulación suave.
El precio actual es 146,17 €, el precio original es 171,97 €
- Luz blanca y de color.
- Tira de luz flexible y extensible.
- Interruptor regulador personalizable.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Control mediante aplicación, voz o accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.Base de tira de luz Plus V4 2 metros
1 x Hue Hue Dimmer switch (último modelo)
Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también se puede usar como mando a distancia en cualquier estancia de tu hogar.Hue Dimmer switch (último modelo)
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
