Ayuda
Primer plano del frente de Endurance pack: Tira LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Rebaja

Endurance pack: Tira LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Personaliza tu espacio con la tira LED Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch y Bridge Pro. Iluminación inteligente flexible con control inalámbrico y regulación suave.

Productos destacados

  • Luz blanca y de color.
  • Tira de luz flexible y extensible.
  • Interruptor regulador personalizable.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Control mediante aplicación, voz o accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros

1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.

Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Primer plano del frente de Hue Hue Dimmer switch (último modelo)

1 x Hue Hue Dimmer switch (último modelo)

Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también se puede usar como mando a distancia en cualquier estancia de tu hogar.

Hue Dimmer switch (último modelo)
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

