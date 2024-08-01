En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz. Base de tira de luz Plus V4 2 metros

1 x Hue Hue Dimmer switch (último modelo) Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también se puede usar como mando a distancia en cualquier estancia de tu hogar. Hue Dimmer switch (último modelo)