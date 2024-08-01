En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Tira luz inteligente HUE Play gradient 55" Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 55 y 65 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble. Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

1 x Hue Play HDMI Sync Box Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja. Play HDMI Sync Box