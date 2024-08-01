Ayuda
Tira LED Play gradient 65" + sync box + Bridge Pro

Rebaja

Tira LED Play gradient 65" + sync box + Bridge Pro

Transforma tu televisor de 65 pulgadas y disfruta de una experiencia visual envolvente con Hue Lightstrip, Sync Box y Bridge Pro. Disfruta de una iluminación envolvente que reacciona al contenido de la pantalla.

Productos destacados

  • Luz blanca y de colores.
  • Sincroniza las luces con la pantalla de tu televisor.
  • Conecta hasta 4 dispositivos HDMI.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

1 x Hue White and Color Ambiance Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 65 y 75 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Primer plano del frente de Hue Play HDMI Sync Box

1 x Hue Play HDMI Sync Box

Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja.

Play HDMI Sync Box
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

