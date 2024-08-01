1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch

Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de 75 pulgadas o más que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.