Primer plano del frente de Tira LED Play gradient 75" + Bridge Pro

Tira LED Play gradient 75" + Bridge Pro

Mejora tus noches de cine con la tira de luces Hue Gradient para televisores de 75 pulgadas y un Hue Bridge Pro. Retroiluminación dinámica y envolvente sincronizada con tu pantalla.

  • Luz blanca y de colores.
  • Mezcla suave de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Control mediante aplicación, voz o accesorios.
  • Se requiere Sync Box para sincronizar contenidos
En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch

Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de 75 pulgadas o más que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.

Play gradient lightstrip 75 inch
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

