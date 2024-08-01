En este paquete

1 x Hue Cámara de seguridad con cable Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad para el hogar con cable es fácil de montar e instalar en cualquier hogar. Cámara de seguridad con cable

1 x Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600 Dota a tus estancias de mayor tamaño de una luz inteligente brillante y colorida con estas dos bombillas inteligentes E27. Con un brillo equivalente a una bombilla tradicional de 100 W, estas bombillas pueden llenar de color salas de estar, cocinas y otras estancias. Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600