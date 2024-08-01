Ayuda
Primer plano del frente de Cámara con cable blanca + Bridge Pro + bombilla WCA E27 1100lm

Rebaja

Cámara con cable blanca + Bridge Pro + bombilla WCA E27 1100lm

Protege tu hogar con la cámara con cable Hue Secure, una bombilla E27 y Bridge Pro. Seguridad inteligente e iluminación personalizable en un sencillo paquete.

Temporalmente agotado

¿Quieres saber cuándo vuelve a estar disponible?

Regístrate para recibir un correo electrónico cuando este producto vuelva a estar en stock. Solo te enviaremos este correo electrónico una vez: echa un vistazo a nuestra Política de privacidad para obtener más información.

Aviso de privacidad de Philips Hue
Productos destacados

  • Luz blanca y de colores.
  • Cifrado de extremo a extremo.
  • Configuración sencilla de Bridge Pro.
  • Funciones de Bridge Pro con tecnología de inteligencia artificial.
  • Control mediante aplicación, voz o accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue Cámara de seguridad con cable

1 x Hue Cámara de seguridad con cable

Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad para el hogar con cable es fácil de montar e instalar en cualquier hogar.

Cámara de seguridad con cable
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

1 x Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Dota a tus estancias de mayor tamaño de una luz inteligente brillante y colorida con estas dos bombillas inteligentes E27. Con un brillo equivalente a una bombilla tradicional de 100 W, estas bombillas pueden llenar de color salas de estar, cocinas y otras estancias.

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

