Rebaja
Cámara con cable blanca + Bridge Pro + bombilla WCA E27 1100lm
Protege tu hogar con la cámara con cable Hue Secure, una bombilla E27 y Bridge Pro. Seguridad inteligente e iluminación personalizable en un sencillo paquete.
El precio actual es 253,74 €, el precio original es 319,97 €
- Luz blanca y de colores.
- Cifrado de extremo a extremo.
- Configuración sencilla de Bridge Pro.
- Funciones de Bridge Pro con tecnología de inteligencia artificial.
- Control mediante aplicación, voz o accesorios
En este paquete
1 x Hue Cámara de seguridad con cable
Deja que Philips Hue vigile tu hogar por ti. Obtén una transmisión en vivo nítida y clara de alta definición de 1080p, enciende las luces o envía una alerta a tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o incluso activar un sonido de alarma con un toque en la aplicación Hue. Esta cámara de seguridad para el hogar con cable es fácil de montar e instalar en cualquier hogar.Cámara de seguridad con cable
1 x Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
Dota a tus estancias de mayor tamaño de una luz inteligente brillante y colorida con estas dos bombillas inteligentes E27. Con un brillo equivalente a una bombilla tradicional de 100 W, estas bombillas pueden llenar de color salas de estar, cocinas y otras estancias.Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
