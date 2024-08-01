Sync box + Bridge Pro

1 x Hue Play HDMI Sync Box

Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja.