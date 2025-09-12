*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Fuente de alimentación de 40 W para exteriores
Comienza fácilmente tu sistema de iluminación inteligente exterior con esta fuente de alimentación para exteriores, que te permite añadir hasta 40 W de luces diferentes. Conecta hasta 35 metros de cable a cualquier lámpara Philips Hue exterior de bajo voltaje, añadiendo la potencia de cada luminaria para alcanzar el umbral del 40 W de la fuente de alimentación.
Productos destacados
- Alargador de cable
- Puesta en marcha hasta 40 W
- Negro
Fácil instalación y ampliación
Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético