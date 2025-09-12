Ayuda
Fuente de alimentación de 40 W para exteriores

Comienza fácilmente tu sistema de iluminación inteligente exterior con esta fuente de alimentación para exteriores, que te permite añadir hasta 40 W de luces diferentes. Conecta hasta 35 metros de cable a cualquier lámpara Philips Hue exterior de bajo voltaje, añadiendo la potencia de cada luminaria para alcanzar el umbral del 40 W de la fuente de alimentación.

  • Alargador de cable
  • Puesta en marcha hasta 40 W
  • Negro
Fácil instalación y ampliación

Fácil instalación y ampliación

Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

