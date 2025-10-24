Hue Smart button
Este pequeño botón provoca un gran impacto. Con un solo clic controla las luces, mientras que si se mantiene presionado las atenúa o intensifica. Aún mejor: las luces se encenderán con el color y la luminosidad recomendados en función de la hora del día.
El precio actual es 19,95 €
Productos destacados
- Requiere Hue Bridge
- Controla las luces con un solo clic
- Ajusta la luz según la hora del día
- Funcionalidad personalizada
- Montaje inalámbrico, flexible
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
silicona
Sintético