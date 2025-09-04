Tiras LED exteriores Philips Hue: la forma divertida y práctica de hacer que tus espacios al aire libre brillen. La tecnología de vanguardia se combina con un diseño flexible para crear ambientes coloridos, funciones emocionantes y una iluminación funcional brillante.
- Mezcla de color precisa Chromasync™
- Luz blanca auténtica y brillante
- Escenas y efectos personalizables
Reinventa tus exteriores con una fina línea de luz
Transforma los espacios exteriores con luz
Llueva o haga sol, llena de luz tus exteriores en cualquier estación. Elige entre vibrantes colores que combinen con tu estado de ánimo o auténticos tonos blancos para crear el ambiente perfecto bañando de luz tus caminos, patios y plantas. La tecnología Chromasync™ ofrece una mezcla de colores precisa y uniforme para crear degradados perfectos en cada rincón. Haz que tu tiempo en el jardín sea mágico con escenas de iluminación personalizables y efectos dinámicos. Diseñadas para adaptarse a barandillas de balcón, cornisas de techos de patio y escalones de porche, solo hay que conectar estas tiras LED resistentes al agua a una toma de corriente con la fuente de alimentación de baja tensión incluida.
Ilumina la noche con una luz blanca brillante y auténtica
Experimenta la luz del día tras la puesta de sol con las tiras de luz para exteriores. Ilumina tu patio trasero, jardín y terraza con tonos blancos puros, gracias a los ledes dedicados de luz blanca y blanca cálida. Perfectas para la jardinería nocturna, los deportes al anochecer o para preparar la barbacoa, estas tiras de luces proporcionan la iluminación funcional definitiva para cualquier tarea al aire libre. No importa la hora, ¡tu oasis exterior brillará más que nunca!
Crea un oasis de neón
Dóblalo, dale forma y ámalo. La tira LED exterior Neon, con su diseño flexible, puede transformar tu patio trasero o delantero en un paraíso divertido con su vibrante brillo neón. Hecha para destacar, utiliza su luz directa para crear el ambiente definitivo, desde un relajado ambiente hasta una fiesta de baile bajo las estrellas. La tecnología Chromasync™ ofrece una igualación precisa del color para hacer brillar hermosos degradados de neón en tus árboles, plantas, fuentes y muros de jardín. Resistente al agua y fácil de instalar: conecta esta tira LED a un enchufe estándar usando la fuente de alimentación de baja tensión incluida.
Consigue un control total y sin esfuerzo
Tanto si quieres crear una bonita escena lumínica para una fiesta en el jardín, como si quieres establecer efectos que combinen con el ambiente para una cena en el patio o simplemente controlar las tiras de luces para ayudarte a realizar tus tareas, puedes hacerlo todo sin esfuerzo mediante la aplicación Hue o el control por voz. Integra las tiras LED exteriores con todas las luces exteriores Philips Hue usando un Hue Bridge Pro. Además, el Bridge Pro te da control total de tus tiras desde cualquier parte del mundo y te permite programar automatismos.
Especificaciones
