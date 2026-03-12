Interr. enc./apag. con cable (2 canales)

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Primer plano del frente de Hue Interr. enc./apag. con cable (2 canales)
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Acerca de Interr. enc./apag. con cable (2 canales)

Lleva tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue para disfrutar de un control sencillo y cómodo. El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue existentes, todo ello en una experiencia perfecta. No es necesario sustituir tus candelabros antiguos o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Con la versión de 2 canales, controla dos grupos de luces de forma independiente en la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente desde el interruptor de pared. Configura temporizadores y horarios que se adapten a tu rutina diaria. El módulo compacto se instala detrás del interruptor tradicional y se alimenta de la red eléctrica, sin necesidad de pilas. Como parte del ecosistema Hue, basado en una red Zigbee de confianza, mantienes el control de tus luces, incluso cuando no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
  • Controla luces inteligentes y no inteligentes
  • Crea temporizadores y programas
  • Sin pilas, se requiere cable neutro
  • Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge

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