Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue, para que puedas controlarlas como tus luces Hue. El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue actuales. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura temporizadores y programas adaptados a tu rutina diaria. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Disfruta de un control fiable y ágil con un Hue Bridge, incluso si no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Convierte en inteligentes las luces no inteligentes

Controla luces inteligentes y no inteligentes

Crea temporizadores y programas

Sin pilas, se requiere cable neutro

Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge