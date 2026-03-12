Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes
El precio actual es 49,99 €
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Acerca de Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes
Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue, para que puedas controlarlas como tus luces Hue. El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue actuales. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura temporizadores y programas adaptados a tu rutina diaria. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Disfruta de un control fiable y ágil con un Hue Bridge, incluso si no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
- Controla luces inteligentes y no inteligentes
- Crea temporizadores y programas
- Sin pilas, se requiere cable neutro
- Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103111630
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -5 °C a +40 °C
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- Pieza central
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103111630
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,05 kg
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004296701
Información del embalaje
- EAN
- 8721103111630
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,6
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 16,8 mm
- Longitud global
- 41 mm
- Anchura global
- 37,3 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
El interruptor
- Botones configurables
- 1
- Duración
- 25,000 clicks
- Opciones de montaje
- pared
- Cableado compatible
- Con cable neutro
- Canal de salida
- 1 canal
- Tipo de interruptor compatible
- Pulsador, Interruptor basculante
- Carga de bombilla
- 6 A
- Carga de regulador
- No aplicable
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
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