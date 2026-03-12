Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes

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Primer plano del frente de Hue Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes
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Acerca de Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes

Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue, para que puedas controlarlas como tus luces Hue. El interruptor de encendido/apagado con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con tus luces Hue actuales. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura temporizadores y programas adaptados a tu rutina diaria. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Disfruta de un control fiable y ágil con un Hue Bridge, incluso si no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
  • Controla luces inteligentes y no inteligentes
  • Crea temporizadores y programas
  • Sin pilas, se requiere cable neutro
  • Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge

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Accede a funciones adicionales con un Bridge

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Empotrable fino 90 mm paquete de 3

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Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue

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Controla las luces Hue con el interruptor existente
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Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

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Permite acceder a las luces Hue
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No necesita pila

79,99 €

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Bridge Pro

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99,99 €

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