Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)
El precio actual es 79,99 €
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Para Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2) Se necesita un Bridge
Acerca de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)
Este producto es para luces inteligentes. El módulo con cable mantiene alimentadas las luces Philips Hue y permite controlarlas, incluso si alguien apaga el interruptor de pared. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Una vez instalado, puedes usar el interruptor actual para controlar las luces en habitaciones y zonas, o alternar entre tus escenas preestablecidas favoritas con solo accionar el interruptor. Requiere un Hue Bridge, que utiliza una conexión Zigbee de confianza para el control local; así, las luces pueden responder incluso aunque el Wi-Fi no funcione. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Permite acceder a las luces Hue
- Convierte en inteligentes los interruptores existentes
- Control de luces, habitaciones o zonas
- Sin pilas, se requiere cable neutro
- Requiere un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103140555
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -5 °C a +40 °C
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Abrazadera incluida
- Sí
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- LED integrado
- No
- Actualizable con Philips Hue Bridge
- Sí
- Pieza central
- Sí
- Pieza central
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Salón
- Estilo
- Funcional
- Tipo
- Otro
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103140555
- Peso neto
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,07 kg
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004297004
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,4
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 15,0 mm
- Longitud global
- 41 mm
- Anchura global
- 37,3 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo el módulo de interruptor de pared Philips Hue adecuado?
Para ayudarte a elegir el módulo de interruptor de pared Philips Hue adecuado, consulta nuestra guía aquí.
¿Qué puede hacer el módulo interruptor de pared Hue?
El módulo interruptor de pared Hue puede configurarse en distintos modos de funcionamiento, según tus necesidades. Por ejemplo, puedes configurarlo para que active diferentes escenas en función de la hora actual del día, para que recorra tus escenas favoritas con pulsaciones repetidas, para que encienda siempre la misma escena, para que apague algunas o todas las luces de tu instalación, o incluso para que inicie/pare automatizaciones. Puedes configurarlos con la aplicación Hue.
¿Cuántas luces Hue puedo controlar con el módulo interruptor de pared Hue?
Un módulo interruptor de pared Hue puede controlar hasta dos Habitaciones, una Zona o incluso toda tu configuración de iluminación inteligente. ¡Tú decides! Si prefieres controlar solo un subconjunto de luces de una habitación, te recomendamos que primero crees una zona con ellas, para obtener la máxima flexibilidad a la hora de crear y seleccionar escenas para las mismas.
¿Dónde puedo montar el módulo interruptor de pared Hue?
El módulo de interruptor de pared Hue está diseñado para encajar en la caja eléctrica detrás de tus interruptores de pared. Asegúrate de que estas ubicaciones están dentro del alcance de tu configuración
¿Cómo puedo volver a los ajustes de fábrica de mi módulo interruptor de pared Hue?
Si quieres restablecer la configuración predeterminada del módulo interruptor mural Hue, o si intentas eliminar comportamientos no deseados, ve a la pantalla de edición de tu dispositivo y pulsa el botón Restablecer. Si los problemas persisten, considera la posibilidad de eliminar el interruptor de la aplicación Hue y restablecer el dispositivo físicamente pulsando el botón de configuración durante más de 10 segundos y, a continuación, volver a añadirlo con la aplicación Hue.
¿Puedo utilizar el módulo interruptor de pared Hue con automatizaciones?
¡Sí! Los botones de los módulos de interruptor de pared pueden configurarse para activar luces o automatizaciones. Si seleccionas automatizaciones, se te permitirá iniciar o detener cualquiera de las automatizaciones que se puedan activar manualmente con la aplicación. Por ejemplo, se puede iniciar la automatización de simulación de presencia cada vez que salgas.
¿Cómo puedo añadir el módulo interruptor de pared Hue a mi configuración Hue?
Puedes añadir un módulo de interruptor de pared Hue a tu configuración desde la aplicación Hue, en Ajustes > Dispositivos, pulsando el botón +.
¿Puedo utilizar un módulo interruptor de pared Hue para controlar mis luces de exterior?
Sí. Puedes configurar un módulo interruptor de pared Hue para controlar tus luces Hue de exterior mediante la aplicación Hue. Sin embargo, están clasificadas para uso en interiores, así que asegúrate de utilizarlas sólo en interiores.
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