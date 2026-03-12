Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces no inteligentes al ecosistema Philips Hue, para que puedas controlarlas como tus luces Hue. El interruptor de encendido/apagado con cable funciona con la mayoría de luces y luminarias tradicionales y con tus luces Hue existentes. Esta versión de dos canales te permite controlar dos grupos de luces de forma independiente desde el mismo interruptor. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura temporizadores y programas adaptados a tu rutina diaria. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Disfruta de un control fiable y ágil con un Hue Bridge, incluso si no hay conexión Wi-Fi. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Convierte en inteligentes las luces no inteligentes

Controla luces inteligentes y no inteligentes

Crea temporizadores y programas

Sin pilas, se requiere cable neutro

Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge