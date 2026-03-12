Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes

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Primer plano del frente de Hue Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes
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Acerca de Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes

Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces regulables no inteligentes al ecosistema Philips Hue: para que puedas controlarlas igual que las luces Hue. El interruptor regulador con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con las luces Hue actuales. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura automatismos para que se adapten a tu rutina diaria e incluye luces en las escenas. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás de tu interruptor existente (se requiere un interruptor pulsador) y disfruta de un control fiable y rápido con un Hue Bridge, incluso si el Wi‑Fi no funciona. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
  • Controla luces inteligentes y no inteligentes
  • Configura automatismos y escenas de iluminación
  • Funciona con o sin cable neutro
  • Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge

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