Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes
El precio actual es 59,99 €
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Acerca de Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes
Este producto está diseñado para luces no inteligentes. Añade tus luces regulables no inteligentes al ecosistema Philips Hue: para que puedas controlarlas igual que las luces Hue. El interruptor regulador con cable te permite controlar la mayoría de las luces y luminarias tradicionales con las luces Hue actuales. No es necesario sustituir tu iluminación tradicional o accesorios de diseño. ¡Convierte en inteligentes las luminarias que más te gustan! Una vez instalado, puedes controlar las luces desde la aplicación Hue, con asistentes de voz o directamente con el interruptor de la pared. Configura automatismos para que se adapten a tu rutina diaria e incluye luces en las escenas. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás de tu interruptor existente (se requiere un interruptor pulsador) y disfruta de un control fiable y rápido con un Hue Bridge, incluso si el Wi‑Fi no funciona. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Convierte en inteligentes las luces no inteligentes
- Controla luces inteligentes y no inteligentes
- Configura automatismos y escenas de iluminación
- Funciona con o sin cable neutro
- Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103111876
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Sintético
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -5 °C a +40 °C
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 20 % <H<70 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -5 °C - 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Interruptor Hue incluido
- Sí
- Pieza central
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Varios
- Diseñada especialmente para
- Dormitorio, Comedor, Funcional, Pasillo, Oficina en casa, Estudio, Salón
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103111876
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,06 kg
- Altura
- 140 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 45 mm
- Código 12NC
- 929004296901
Información del embalaje
- EAN
- 8721103111876
Consumo de energía
- Consumo de energía
- 0,4
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 16,8 mm
- Longitud global
- 41 mm
- Anchura global
- 37,3 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Pared, Techo
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
El interruptor
- Botones configurables
- 1
- Duración
- 25,000 clicks
- Opciones de montaje
- pared
- Cableado compatible
- Con cable neutro, Cableado sin neutro
- Canal de salida
- 1 canal
- Tipo de interruptor compatible
- Pulsador, Interruptor basculante
- Carga de bombilla
- LED 5-200 W borde de salida (incluidos los balastos LED regulable), 5-20 W LED-borde de entrada, 20-150 W halógeno, Incandescente - borde de salida, 20-150 W halógeno, Incandescente - borde de entrada
- Carga de regulador
- Borde de entrada, Corte descendente
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje
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