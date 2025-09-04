Cuando el videoportero detecta movimiento, tus luces Philips Hue se encienden de forma automática. Y cuando alguien llama al videoportero, las luces parpadean suavemente, para que sepas que hay alguien en la puerta.
- Vídeo 2K y audio bidireccional
- Enchufa el timbre en cualquier sitio
- Visión de día y de noche
¿Se ha detectado movimiento? ¡Enciende las luces!
Entérate de quién hay en la puerta, estés donde estés
Recibe notificaciones instantáneas cuando se detecte movimiento. Comprueba la señal de vídeo en directo y habla con los visitantes utilizando el micrófono incorporado.
El máximo control en una sola aplicación
Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe notificaciones instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar.
Ve todo con gran detalle
Disfruta de una resolución 2K y de una vista de 180° de la cabeza a los pies, perfecta para detectar visitantes y paquetes en la puerta de tu casa.
No te pierdas ni una llamada
Recibe alertas sonoras en toda la casa y notificaciones instantáneas en tu teléfono cuando alguien llama a la puerta.
Mira quién es con un simple comando
Visualiza la señal en directo de tu videoportero en pantallas inteligentes compatibles con Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit.
Integración perfecta con tu ecosistema Hue.
Se necesita un Hue Bridge para activar las funciones integradas con la luz, como encender las luces cuando se detecta movimiento, activar alarmas luminosas o utilizar un señal luminosa cuando suena el timbre de la puerta.
FAQs
¿Qué herramientas necesito para instalar el timbre Hue Secure?
¿El timbre Hue Secure tiene batería (de reserva)?
¿Funciona el timbre Hue Secure con el timbre que ya tengo?
¿Puedo instalar yo mismo el timbre Hue Secure o necesito un electricista?
¿Cuál es el campo de visión de la cámara?
¿Cuál es la resolución de la cámara?
¿El timbre Hue Secure necesita un Bridge?
¿El timbre es resistente a la intemperie?
¿Qué es un timbre de luz y cómo funciona?
¿Se puede quitar el cierre frontal del timbre inteligente?
¿Cómo de fuerte suena la sirena?
¿Puedo añadir yo mismo tonos a mi timbre?
¿Puedo silenciar/desilenciar el timbre inteligente sin la aplicación Hue?
¿Qué significa MotionAwareTM para el timbre inteligente?
¿Puedo configurar diferentes volúmenes para mi Timbre Inteligente?
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Plástico
Medio ambiente
Medio ambiente
Características/accesorios adicionales incluidos
Características/accesorios adicionales incluidos
Dimensiones y peso del embalaje
Dimensiones y peso del embalaje
Servicio
Servicio
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
La cámara
La cámara
Compatible con
Compatible con
Otro
Otro
