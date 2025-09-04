Ayuda
  • Vídeo 2K y audio bidireccional
  • Enchufa el timbre en cualquier sitio
  • Visión de día y de noche
Una persona se acerca a la puerta de entrada y activa las luces Philips Hue con el videotrimbre.

¿Se ha detectado movimiento? ¡Enciende las luces!

Cuando el videoportero detecta movimiento, tus luces Philips Hue se encienden de forma automática. Y cuando alguien llama al videoportero, las luces parpadean suavemente, para que sepas que hay alguien en la puerta.

Una persona recibe una notificación de detección de movimiento y vigila la puerta de su casa desde la aplicación Hue mientras está fuera.

Entérate de quién hay en la puerta, estés donde estés

Recibe notificaciones instantáneas cuando se detecte movimiento. Comprueba la señal de vídeo en directo y habla con los visitantes utilizando el micrófono incorporado.

Un hombre controla su videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue de su smartphone.

El máximo control en una sola aplicación

Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe notificaciones instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar.

Una puerta de entrada con una entrega de cajas y una foto insertada que muestra al repartidor a través de un videoportero Hue.

Ve todo con gran detalle

Disfruta de una resolución 2K y de una vista de 180° de la cabeza a los pies, perfecta para detectar visitantes y paquetes en la puerta de tu casa.

Un timbre inteligente Hue conectado a un enchufe de pared en una cocina que emite una alerta.

No te pierdas ni una llamada

Recibe alertas sonoras en toda la casa y notificaciones instantáneas en tu teléfono cuando alguien llama a la puerta.

Un hombre está sentado trabajando en su portátil y vigila la puerta de su casa con la señal en directo del videoportero Hue.

Mira quién es con un simple comando

Visualiza la señal en directo de tu videoportero en pantallas inteligentes compatibles con Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit.

Un hombre sentado en su sofá recibe una notificación de detección en su smartphone a través de la app Hue.

Integración perfecta con tu ecosistema Hue.

Se necesita un Hue Bridge para activar las funciones integradas con la luz, como encender las luces cuando se detecta movimiento, activar alarmas luminosas o utilizar un señal luminosa cuando suena el timbre de la puerta.

