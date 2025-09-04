Recibe alertas sonoras, en cualquier momento, gracias al timbre inteligente. Coloca timbres por toda tu casa para asegurarte de que nunca te pierdes una visita, estés donde estés.
- Fácil instalación
- Activa alarmas sonoras
- Funciona con el ecosistema Hue
Escúchalo, desde cualquier lugar
Disuade a los visitantes no deseados con luz y sonido
Activa una alarma sonora y luminosa de forma manual o automática cuando tu sistema Hue Secure esté activado.
El máximo control en una sola aplicación
Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe notificaciones instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar.
Adáptalo a tu rutina
Elige el tono del timbre, ajusta los niveles de volumen, define horas de silencio o cambia los sonidos según la hora del día. Silencia o desactiva el silencio fácilmente con el botón de control local.
Montaje sencillo
Se conecta a cualquier enchufe para un uso inmediato, sin cables ni complicaciones.
Videoportero y timbre. Juntos más fuertes.
Empareja el timbre con un videoportero Hue para recibir alertas sonoras en toda la casa, control manos libres y conocimiento instantáneo de que hay alguien en la puerta.
Integración perfecta con tu ecosistema Hue.
El timbre funciona con todos los productos Secure, incluidas las cámaras Secure y los sensores de movimiento para interiores. Cuando se detecte movimiento en cualquier lugar, oirás una alerta sonora instantánea, para que estés al tanto de lo que ocurre en tu casa.
FAQs
¿Qué es un timbre de luz y cómo funciona?
¿Se puede quitar el cierre frontal del timbre inteligente?
¿Cómo de fuerte suena la sirena?
¿Puedo añadir yo mismo tonos a mi carillón?
¿Puedo silenciar/desilenciar el timbre inteligente sin la aplicación Hue?
¿Qué significa MotionAwareTM para el timbre inteligente?
¿Puedo configurar diferentes volúmenes para mi Timbre Inteligente?
