Ayuda
  • Fácil instalación
  • Activa alarmas sonoras
  • Funciona con el ecosistema Hue
Busca el manual del producto

Se suelen comprar conjuntamente

Crea tu kit de inicio
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar

44,99 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

39,99 €

Aplique mural para exteriores Impress

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Impress
Cableado
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Ver todos los productos
Un timbre inteligente Hue conectado a un enchufe de pared en una cocina que emite una alerta.

Escúchalo, desde cualquier lugar

Recibe alertas sonoras, en cualquier momento, gracias al timbre inteligente. Coloca timbres por toda tu casa para asegurarte de que nunca te pierdes una visita, estés donde estés.

Un intruso que sale por la puerta principal con las luces de la casa encendidas en rojo y un timbre Hue emitiendo una alerta.

Disuade a los visitantes no deseados con luz y sonido

Activa una alarma sonora y luminosa de forma manual o automática cuando tu sistema Hue Secure esté activado.

Un hombre controla su videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue de su smartphone.

El máximo control en una sola aplicación

Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe notificaciones instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar.

Un timbre inteligente Hue hace sonar una alarma y la pestaña de tonos de timbre en la aplicación Hue muestra diferentes opciones.

Adáptalo a tu rutina

Elige el tono del timbre, ajusta los niveles de volumen, define horas de silencio o cambia los sonidos según la hora del día. Silencia o desactiva el silencio fácilmente con el botón de control local.

Un timbre inteligente Hue que se conecta a un enchufe de pared.

Montaje sencillo

Se conecta a cualquier enchufe para un uso inmediato, sin cables ni complicaciones.

Un videoportero Hue en negro y un timbre inteligente Hue en blanco.

Videoportero y timbre. Juntos más fuertes.

Empareja el timbre con un videoportero Hue para recibir alertas sonoras en toda la casa, control manos libres y conocimiento instantáneo de que hay alguien en la puerta.

Un hombre sentado en su sofá recibe una notificación de detección en su smartphone a través de la app Hue.

Integración perfecta con tu ecosistema Hue.

El timbre funciona con todos los productos Secure, incluidas las cámaras Secure y los sensores de movimiento para interiores. Cuando se detecte movimiento en cualquier lugar, oirás una alerta sonora instantánea, para que estés al tanto de lo que ocurre en tu casa.

Buscar un plan

Algunas funciones de la cámara Secure requieren un plan para desbloquearlas. Conoce los distintos planes, descubre qué los hace únicos y elige el más adecuado para ti.

Explorar planes

FAQs

¿Qué es un timbre de luz y cómo funciona?

¿Se puede quitar el cierre frontal del timbre inteligente?

¿Cómo de fuerte suena la sirena?

¿Puedo añadir yo mismo tonos a mi carillón?

¿Puedo silenciar/desilenciar el timbre inteligente sin la aplicación Hue?

¿Qué significa MotionAwareTM para el timbre inteligente?

¿Puedo configurar diferentes volúmenes para mi Timbre Inteligente?

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Material

    Plástico

  • Color de la carcasa

    Blanco

Dimensiones y peso del embalaje

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

Soporte de Hue

¿No encuentras la respuesta que estabas buscando?

Consulta Soporte

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay