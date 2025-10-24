Smart plug
Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.
El precio actual es 29,95 €
Productos destacados
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético