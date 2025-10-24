Bombilla individual E14
Con las bombillas de vela inteligentes, consigues el estilo clásico combinado con las prestaciones modernas en cualquier luminaria E14. Con sus miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría y regulación instantánea, podrás crear el ambiente perfecto para cada actividad.
El precio actual es 34,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Bombilla E14
- Luz blanca de cálida a fría
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117