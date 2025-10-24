Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Bombilla individual E14

Bombilla individual E14

Con las bombillas de vela inteligentes, consigues el estilo clásico combinado con las prestaciones modernas en cualquier luminaria E14. Con sus miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría y regulación instantánea, podrás crear el ambiente perfecto para cada actividad.

Artículo ya no disponible

  • White Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • Bombilla E14
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Regulable
  • Control inteligente con Hue Bridge*
