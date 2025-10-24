Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con luz blanca de espectro completo, que se puede ajustar libremente para crear desde acogedores tonos de luz de velas hasta una luz blanca y nítida energizante. Además, puedes personalizar aún más tu iluminación con una regulación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta un 0,2 %.