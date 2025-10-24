Bombilla inteligente A60 - B22 - 810
Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con luz blanca de espectro completo, que se puede ajustar libremente para crear desde acogedores tonos de luz de velas hasta una luz blanca y nítida energizante. Además, puedes personalizar aún más tu iluminación con una regulación ultrabaja, desde el brillo máximo hasta un 0,2 %.
Productos destacados
- Hasta 810 lúmenes
- Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
- Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
- Control mediante aplicación o voz
- Fácil instalación y uso
Especificaciones
Duración
Duración
Número de ciclos de apagado y encendido
50.000
Vida útil nominal
25.000