Downlight empotrable Adore Bathroom
Añade un foco empotrable para cuarto de baño White ambiance de Philips Hue, disponible en plateado, a tu baño y disfruta de una luz blanca natural de cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Utilízalo al instante con Bluetooth o La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 49,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Cromado
Material
Sintético