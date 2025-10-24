Añade un foco empotrable para cuarto de baño de Philips Hue White Ambiance, disponible en plateado, a tu baño y disfruta de una luz blanca natural de cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Utilízalo al instante con Bluetooth o La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.