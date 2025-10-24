Espejo iluminado Adore Bathroom
Con el espejo iluminado Philips Hue White ambiance Adore podrás disfrutar de un hermoso efecto de iluminación para evitar sombras no deseadas. Utiliza el mando regulador para establecer fácilmente la luz adecuada que te permita revitalizarte, concentrarte, leer y relajarte.
El precio actual es 229,99 €
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal