Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Espejo iluminado Adore Bathroom

Espejo iluminado Adore Bathroom

Con el espejo iluminado Philips Hue White ambiance Adore podrás disfrutar de un hermoso efecto de iluminación para evitar sombras no deseadas. Utiliza el mando regulador para establecer fácilmente la luz adecuada que te permita revitalizarte, concentrarte, leer y relajarte.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Interruptor inalámbrico incluido
  • LED integrado
  • White
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay