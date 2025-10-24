Rebaja
Foco Buckram sencillo
Con un foco Buckram White ambiance de Philips Hue en negro, obtienes luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación y controla al instante la luminaria con el Hue dimmer switch o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para obtener más características.
El precio actual es 55,99 €, el precio original es 79,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal