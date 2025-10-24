Foco Buckram sencillo
Con un foco Buckram White ambiance de Philips Hue en blanco consigues una luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.
El precio actual es 74,95 €
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal