Rebaja
Foco Buckram triple
Con un foco Buckram White ambiance de Philips Hue en blanco consigues tres puntos de luz para iluminar la habitación. Ajusta cada foco individualmente para resaltar la habitación y controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 132,99 €, el precio original es 189,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal