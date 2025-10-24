Con el foco Buckram de Philips Hue White Ambiance en blanco consigues una luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta cada foco individualmente para resaltar la habitación y controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.