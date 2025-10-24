Foco de dos luces Buratto
Los focos direccionales Philips Hue white ambiance Buratto de luz blanca ambiental incorporan un regulador inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.
El precio actual es 139,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Hue Bridge habilitado
- Interruptor inalámbrico incluido
- GU10
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal