Foco de dos luces Runner
La luz Runner White ambiance de Philips Hue en negro dispone de focos ajustables para que puedas iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Añade un Hue Bridge para disfrutar de más características.
El precio actual es 149,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal