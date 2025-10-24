La luz Runner White ambiance de Philips Hue en negro dispone de focos ajustables para que puedas iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Añade un Hue Bridge para disfrutar de más características.