Primer plano del frente de Hue White Ambiance Foco empotrable Milliskin extensible

Foco empotrable Milliskin extensible

El plafón Milliskin White ambiance de Philips Hue en aluminio se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con Bluetooth o conéctalo a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Incluye bombilla LED GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
