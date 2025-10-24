Foco empotrable Milliskin extensible
El plafón Milliskin de Philips Hue White Ambiance en aluminio se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para ayudarte a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 44,99 €
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Sintético