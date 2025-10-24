Foco extensible Buckram sencillo
Con un foco Buckram White ambiance de Philips Hue en negro, obtienes luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta el foco para resaltar las esquinas adecuadas de la habitación y controla al instante la luminaria con Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 54,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal