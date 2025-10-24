Rebaja
Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (800) + regulador de intensidad
Disfruta de escenas relajantes y estimulantes o crea tus propias rutinas sin necesidad de instalar nada con el kit de inicio E27 de Hue White Ambiance. Incluye un Hue Bridge, 3 bombillas inteligentes que ofrecen el espectro completo de luz blanca y un interruptor regulable.
El precio actual es 90,97 €, el precio original es 129,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca de cálida a fría
- Hue Bridge incluido
- Montaje sencillo
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110